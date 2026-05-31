Ticaret Bakanlığı, e-İhracatta hedef ülke sayısını 18’den 35’e çıkarırken, Türkiye’nin dijital ihracatı son üç yılda 2 milyar dolardan 6,4 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, e-İhracat’ta hedef ülke sayısını 18’den 35’e yükseltti. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticaretteki gelişmeler ve bazı ülkelerde gümrük muafiyetlerinin kaldırılması nedeniyle hedef pazarların genişletildiğini söyledi.

Türkiye’nin e-ihracatta son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirten Önal, 2022 yılında kurulan özel daire başkanlığı ve 2023’te hayata geçen desteklerle e-İhracat’ın kısa sürede 2 milyar dolardan 6,4 milyar dolara ulaştığını belirtti.

E-İhracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Dijital ticarette yeni hamle: e-İhracat'ta hedef ülke sayısı 35'e çıktı

ABD’nin e-İhracat’ta öncelikli pazar konumunda olduğunu kaydeden Önal, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Almanya’nın da öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Türkiye’nin e-İhracat politikalarının dünya çapında dikkat çektiğini aktaran Önal “Suudi Arabistan, e-İhracat modelimizi yakından inceliyor. Çin’den sonra en başarılı e-İhracat politikası örneğinin Türkiye’de olduğunu değerlendiriyorlar” dedi.

Firmaların dünyaya açılmasında küresel pazar yerlerinin kritik rol oynadığını belirten Önal, bakanlık olarak 27 uluslararası pazar yerinin rehberini hazırladıklarını ve reklam, tanıtım, komisyon ile danışmanlık gibi giderlere ciddi destekler sağladıklarını hatırlattı.



