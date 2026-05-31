Küresel krizler ve ekonomik belirsizlikler sürdürülebilirlik hedeflerinde ilerlemeyi yavaşlatırken, şirketler geri adım atmıyor. Araştırmalar, iş dünyasının büyük bölümünün sürdürülebilirliği artık bir tercih değil, uzun vadeli büyüme ve varlığını korumanın temel şartı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler iş dünyasının sürdürülebilirlik ajandasını zorluyor.

Gelinen noktada sürdürülebilirlik çalışmaları durma noktasına gelirken, firmalar zor şartlara rağmen taahhütlerini artırmayı planlıyor.

UN Global Compact İlerleme Bildirimi Raporu’na göre:

● Bugün küresel hedeflerin yalnızca yaklaşık yüzde 18’inde istenen doğrultuda ilerleme sağlanabiliyor. Büyük kısmında ise ilerleme durmuş veya geriye gitmiş durumda.

● Türkiye’deki üye şirketlerin C-seviyesi pozisyonlarında kadın temsili yüzde 33 ile Avrupa ortalamasını yakaladı. Yönetim kurullarındaki kadın oranı ise yüzde 24 ile halka açık şirketlerin Türkiye ortalaması olan yüzde 19,4’ün üzerinde yer alıyor.

● Türkiye’deki üye şirketlerin yüzde 69’u iklim değişikliği, yüzde 76’sı enerji ve kaynak kullanımı, yüzde 53’ü ise biyoçeşitlilik alanında kamuoyuna açık politikalara sahip. Şirketlerin yüzde 55’i iklim ve su alanında yıllık hedef takibi yapıyor.

● Yapılan son CEO Araştırması’na göre ise liderlerin yüzde 88’i sürdürülebilirliğin 5 yıl öncesine göre daha fazla değer oluşturduğunu ifade ederken, yüzde 99’u belirsizliklere rağmen taahhütlerini artırmayı planlıyor.

Sürdürülebilirliğin “iyi zamanların konusu” olmadığını belirten UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Öztürk, mevcut küresel tabloda sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, iş dünyasının varlığını sürdürebilmesinin temel şartı olduğunu söyledi.



