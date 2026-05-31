Yönetim, rekora giden Buruk’u yeni yardımcılarla destekleyecek. Bu isimlerin başında da kulüple iyi ilişkilere sahip Mertens geliyor. 2-3 takviye daha yolda.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da keyifler yerinde ve yeni başarılar için kollar sıvanmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetimi önemli bir hamleye de imza atacak.

KÖPRÜ GÖREVİ YAPACAK

Buruk’un tercihleri, görüşleri doğrultusunda teknik ekibine yeni takviyeler yapılacak. Mevcut yardımcısı İrfan Saraloğlu göreve devam ederken Buruk’un ekibi güçlendirilecek. Futbolcularla köprü vazifesi görmesi adına düşünülen isimlerin başında Dries Mertens geliyor.

Güçlendirilmiş Okan Buruk! G.Saray'da iki yıllık daha sözleşme yapılacak: Hocaya ekstra destek

YÜKÜ AZALTILACAK

Ailesiyle beraber İstanbul’u çok seven ve tatillerde bile sarı kırmızılı formayı sırtından çıkarmayan Mertens’in teknik-taktik bilgisi ile de Okan Buruk’un ekibini hem iletişim hem de antrene olarak güçlendireceği görüşü ağırlıkta. Hafta içinde yönetim tecrübeli teknik adam ile yapacağı zirvede sadece transfer, kadro planlaması değil aynı zamanda teknik ekiple alakalı da görüşleri, tercihleri alternatifli olarak alınacak. Buruk’un isteklerine göre teknik ekibe en az 2-3 takviye yapılması ve sezon boyunca birçok kulvarda mücadele verildiği için yükünün aza indirilmesi planlanıyor.

AİLECEK ANTALYA’DA: DURSUN ÖZBEK’İN BAYRAM KEYFİ

Güven tazeleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bayram tatilini ailesi ve torunlarıyla beraber Antalya Göynük’teki kendi otelinde geçirdi. Özbek bugün İstanbul’a dönecek ve yarın da mazbata törenine katılacak.

İTALYAN İDDİASI: JONES İÇİN ASLAN İNTER’LE YARIŞIYOR

Yeni sezon öncesi İtalya’dan orta saha için transfer iddiası geldi. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Galatasaray Liverpool’un orta sahası Curtis Jones için devrede. Ve bu konuda Aslan’ın rakibi Inter. İki takımın da 25 yaşındaki İngiliz orta saha için karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

RAMS PARK HAYRANI

Jones’un verdiği bir röportajda “Galatasaray Stadı favorim. Daha önce öyle bir atmosfer görmedim. Sahada birbirimizi duyamıyorduk. Maçtan sonra kulaklarımız ağrıdı. Oynadığım en gürültülü stattı” demişti.

KUPAYA GİDEMEYEBİLİR: İCARDİ’NİN TEHLİKESİ

Arjantin kaynaklı haberlere göre Mauro İcardi, eski eşi Wanda Nara’ya olan çocuk nafakası borçları yüzünden Kuzey Amerika vizesini kaybetme ve 2026 Dünya Kupası finallerini yerinde takip edememe riskiyle karşı karşıya kaldı. İcardi’nin bu riskten kurtulması için biriken 600 bin dolar civarındaki borcu ödemesi gerekiyor.

