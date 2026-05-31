Ev, arsa, tarla ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre doluyor. Ödemesini 1 Haziran’a kadar yapmayan mükellefler aylık yüzde 3,7 gecikme faiziyle karşılaşacak. Emekliler ve belirli şartları sağlayan vatandaşlar ise vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

Ev, dükkân, arsa ve tarla gibi taşınmazı olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için yasal sürede son güne girildi.

2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi 1 Haziran’da sona eriyor; ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.

Emlak vergisinde bugün son gün: Geç kalan ceza ödeyecek

Vergisini zamanında ödemeyenler için aylık yüzde 3,7 gecikme faizi uygulanacak ve yeni düzenlemelerle emlak vergisi artış oranları her yıl yeniden değerleme oranında belirlenecek.

Muafiyetlerden yararlanacaklar arasında emekli olanlar, tek evi kiraya verenler ve belirli şartları taşıyanlar bulunuyor; ayrıca muafiyet hakkı olanlar, 5 yıl geriye dönük iade talep edebiliyor.

Vergi ödemeleri; belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-Devlet entegrasyonu üzerinden yapılabiliyor. Mükellefler ayrıca taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye giderek fiziki ödeme de gerçekleştirebiliyor.

