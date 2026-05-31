Türkiye’de alternatif yatırım ve girişim sermayesine ilgi hızla artarken, Nurol Portföy ile Metis Ventures arasında imzalanan stratejik iş birliğiyle 30 milyon dolarlık yeni fon hayata geçiriliyor.

ÖMER TEMÜR- Türkiye’de alternatif yatırım araçlarına ve girişim sermayesine yönelik ilgi her geçen gün artarken, ekosistemi büyütecek stratejik bir adım atıldı. Nurol Portföy ile Hollanda merkezli bağımsız fon yöneticisi Metis Ventures, Türk yatırımcıları yenilikçi teknoloji girişimleriyle buluşturmak üzere önemli bir iş birliğine imza attı.

Nurol Portföy’ün 30 milyon dolarlık yatırım taahhüdüyle hayata geçirilecek yeni fonlar, Metis Ventures tarafından yönetilecek. Bu fonlar aracılığıyla Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinden çıkan, yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimleri desteklenecek.

Bugüne kadar 60’tan fazla erken aşama teknoloji girişimine yatırım yapan Metis Ventures, önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 300 milyon dolarlık varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor. Merve Zabcı ve Yiğit Arslan tarafından kurulan şirket; ABD, Hollanda, Doğu Avrupa ve İstanbul ofislerindeki uzman kadrosuyla, girişimlerin küresel ölçekte büyüme süreçlerine odaklanıyor.

Teknoloji girişimlerinin uzmanlık gerektiren özel bir alan olduğunu dile getiren Nurol Portföy Genel Müdürü Ercan Güner “Bu yolda Metis Ventures ile ilerlemenin doğru bir adım olduğuna inandık. Yönetilecek yeni fonlara 30 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunuyoruz” dedi.

Metis Ventures Yönetici Ortağı Yiğit Arslan da köklü bir kurumun yatırım taahhüdünün girişim sermayesinin stratejik önemini gösterdiğini belirterek “Bu iş birliği bölgedeki teknoloji girişimlerinin daha sürdürülebilir ve kurumsal bir sermaye yapısına erişmesi açısından kritik bir viraj. Odağımız, erken aşama şirketleri destekleyerek bölgeden daha fazla küresel başarı hikâyesi çıkmasına katkı sağlamak olacak” diye konuştu.

Metis Ventures Yönetici Ortağı Merve Zabcı ise “Amacımız yatırımcılarımıza dolar bazlı uzun vadeli getiri ve coğrafi çeşitlendirme sunmak. Gelirlerinin büyük bölümünü uluslararası pazarlardan elde eden şirketlere yatırım yaparak makro risklerden ayrışan güçlü bir teknoloji portföyü inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası