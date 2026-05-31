2026 Dünya Kupası yaklaşırken siber dolandırıcılar, maçları tribünden izlemek isteyen taraftarları hedef alıyor. Siber saldırganlar kopya siteler, sahte sosyal medya reklamları veya kaynağı belirsiz e-Posta bağlantıları ile taraftarları tuzağa düşürüyor. Kullanıcılar, resmî bir platformda olduklarını sanarak alışveriş yaptıklarını düşünürken hem paralarını hem de kişisel verilerini siber suçlulara kaptırıyor.

ÖMER TEMÜR- Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı.

Futbolseverler maç bileti, seyahat paketi ve taraftar ürünü arayışına girerken, dijital dünyada büyük tehlikeler de taraftarı bekliyor. Siber güvenlik uzmanlarının yaptığı son araştırmalar, dolandırıcıların futbol festivalini fırsata çevirerek taraftarlara âdeta “kendi kalelerine gol attırmak” için pusuya yattığını ortaya koydu.

Güvenlik araştırmacıları, doğrudan FIFA’nın veya resmî Dünya Kupası platformlarının arayüzünü kopyalayan çok sayıda sahte web sitesi tespit etti. Arama motorlarındaki sponsorlu sonuçlar, sahte sosyal medya reklamları veya kaynağı belirsiz e-Posta bağlantıları üzerinden yayılan bu siteler, kurbanları ustaca tasarlanmış sahte kayıt ve ödeme sayfalarına yönlendiriyor.

Sahte bilet tuzağına dikkat! Gol yemeyin

Kullanıcılar; gerçek bir sitede olduklarını sanarak maç bileti, forma veya hediyelik eşya satın aldıklarını düşünürken, aslında hem paralarını hem de kişisel verilerini siber suçlulara teslim ediyor.

RESMÎ KANALLARI KULLANIN

FIFA, Dünya Kupası biletlerinin yalnızca üç resmî kanal üzerinden (fifa.com/tickets, fifa.com/hospitality ve resmî özel seyahat paketleri) satın alınabileceğini özellikle vurguluyor. Bu nedenle üçüncü taraf satıcılardan veya sosyal medyada karşınıza çıkan cazip ilanlardan kesinlikle uzak durmanız gerekiyor.

Sahte bilet tuzağına dikkat! Gol yemeyin

Dijital sahada savunmanızı sağlam tutmak için şu adımlara dikkat edin:

● Arama motorlarındaki reklamlara veya size gönderilen mesajlardaki bağlantılara tıklamak yerine, doğrudan FIFA.com adresini veya FIFA’nın resmî bilet satış portalını tarayıcınıza kendiniz tuşlayın.

● Fazladan bir harf, eksik bir karakter veya garip uzantılar, sitenin sahte olduğunun en büyük kanıtıdır. Kredi kartı bilgilerinizi girmeden önce URL’yi mutlaka kontrol edin.

Sahte bilet tuzağına dikkat! Gol yemeyin

● Dolandırıcılar; “sınırlı sayıda bilet”, “VIP erişim”, “son şans” veya “büyük indirim” gibi sizi acele ettiren, paniğe sevk ederek mantıklı düşünmenizi engelleyen oltalama taktiklerini sıkça kullanır.

● Sahte bir siteye kayıt olurken e-Posta, sosyal medya veya banka hesaplarınızda kullandığınız şifreleri asla tekrar kullanmayın. Aksi takdirde bir bilet tuzağı, tüm dijital kimliğinizin çalınmasına yol açabilir.

● Bir sitenin ödeme sürecinin çok profesyonel, hızlı veya kolay görünmesi o satıcının güvenilir olduğu anlamına gelmez.

● Tüm hesaplarınızı benzersiz parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ile koruma altına alın. Tüm cihazlarınızda mutlaka güncel ve lisanslı bir güvenlik yazılımı kullanın.



Haberle İlgili Daha Fazlası