FIFA onay verdi: İran’ın Dünya Kupası rotası değişti
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İran Milli Futbol Takımı’nın ABD’de planlanan kampı, FIFA’nın onayıyla Meksika’nın Tijuana kentine taşındı. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, kararın İstanbul’da yapılan görüşmeler ve FIFA ile gerçekleştirilen temasların ardından resmileştiğini açıkladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampının Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Meksika'ya taşınması yönündeki talebi, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından resmen onaylandı. Alınan karar doğrultusunda İran Milli Takımı'nın yeni kamp yeri, Meksika ile ABD sınırında bulunan Tijuana şehri olarak belirlendi.
FEDERASYON BAŞKANI MEHDİ TAJ'DAN AÇIKLAMA
Süreçle ilgili resmi bilgilendirmede bulunan İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, turnuvaya katılan tüm takımların kamp merkezlerinin FIFA onayına tabi olduğunu hatırlattı. Kampın taşınma süreciyle ilgili detayları paylaşan Taj, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Kupası'na katılan takımların kamplarının FIFA tarafından onaylanması gerekiyor ve şükürler olsun ki, aldığımız taleplerin yanı sıra İstanbul'da FIFA yetkilileri ve Dünya Kupası organizatörleriyle yapılan toplantılar ve dün FIFA Genel Sekreteri ile yaptığımız web semineri göz önünde bulundurularak, kampın ABD'den Meksika'ya taşınması talebi onaylandı."
ANTALYA KAMPI VE HAZIRLIK PROGRAMLARI
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan İran Milli Futbol Takımı, turnuva öncesi çalışmalarının ilk etabını Türkiye'de sürdürüyor. Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık kampı kapsamında İran ekibinin programı şu şekilde:
Kamp Bitiş Tarihi: 5 Haziran
İlk Hazırlık Maçı: 29 Mayıs vs. Gambiya
İkinci Hazırlık Maçı: 4 Haziran vs. Mali
KADRO 1 HAZİRAN'DA NETLEŞECEK
İran Milli Futbol Takımı'nın turnuvada mücadele edecek 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosunun açıklanacağı tarih de netlik kazandı. Teknik heyet tarafından belirlenecek resmi kadro, 1 Haziran tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.