İhlas Haber Ajansı
Bir aile darmadağın! Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Ankara'da emekli uzman çavuş, evde yaşanan tartışmanın ardından eşini ve bir kızını öldürüp diğer kızını yaraladıktan sonra intihar etti.
Ankara’nın Sincan ilçesinde dün gece saat 22.30 sıralarında emekli Uzman Çavuş, R.B. ailesi ile tartışmasının ardından eşi D.B. ve kızları I.N.B. ve S.B.’ye beylik tabancası ile ateş ettikten sonra aynı tabanca ile kendini vurdu.
3 KİŞİ DE ORADA CAN VERDİ
Şüpheli R.B., eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde vefat etti. Diğer kızı S.B. ise yaralandı. Olay ile ilgi Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iki Cumhuriyet Savcısını görevlendirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
