Altın fiyatlarında son dakika! 8 Nisan 2026 spot gram altın fiyatı 6.961 TL ile 3 haftanın zirvesini gördü. Fiziki piyasada da gram fiyatı en yüksek 7.085 TL’yi test etti. ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesin ardından dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri geriledi. Petroldeki düşüşle birlikte yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri de azalınca, ons ile birlikte gram altın fiyatları da hızla yükselişe geçti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkes, savaşın başından bu yana büyük baskı altında kalan altın fiyatlarına pozitif yansıdı. Küresel piyasalarda ons fiyatının 4.800 doları aşması ve %2’nin de üzerinde prim yapması, iç piyasada gram altın fiyatına doping oldu.

GRAMDA 3 HAFTANIN ZİRVESİ

Spot piyasada işlem gören 8 Nisan 2026 gram altın fiyatı TSİ 05:30 itibarıyla 6.895 TL’den güne başladı. Dün 21:00’de gram fiyatı 6.685 TL’den işlem görüyordu. Ateşkesle birlikte spot gram fiyatında %3 yükseliş yaşandı. Gram altın bugün en yüksek 6.961 TL’yi de görerek 3 haftanın zirvesini test etti.

KAPALIÇARŞI’DA 7 BİN TL…

Öte yandan fiziki piyasada da dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Kapalıçarşı’daki tabelalarda fiziki gram altın satış fiyatı en yüksek 7.085 TL’ye kadar çıktı. Sabah saatlerinde de fiziki piyasada 7.000 TL’ye yakın görünüm devam ederken, çeyrek altın satış fiyatı ise 11.875 TL’ye yükseldi.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Analistler, jeopolitik risklerde yaşanan gerilemeye rağmen altın fiyatlarında yükseliş yaşandığına dikkat çekerek, “Petroldeki düşüşle birlikte dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri geri çekildi. Altını elde tutmanın maliyeti düştü ve dolardaki güç kaybı sarı metale pozitif yansıdı” diye konuşuyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 50 günlük ortalamanın yakınlaştığı 5.000 doların önemli direnç olduğunu aktaran analistler, “Petrol fiyatının 100 doların altına gelmesiyle yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri azaldı. Daha olumlu haberler, sarı metali yeniden 5.000 dolara yaklaştırabilir” görüşünü savunuyor.

