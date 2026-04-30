Bangladeş’te bir tren istasyonunda, raylara düşen çocuğunu kurtarmak için kendini trenin altına atan baba, soğukkanlılığı sayesinde büyük bir faciayı önledi. Çevredekilerin panik içinde izlediği olayda baba ve çocuğu yara almadan kurtulurken, o anlar kısa sürede gündem oldu.

Olay, Bangladeş’teki Kishoreganj Bhairab İstasyonu’nda meydana geldi. Hareket halindeki trenden inmeye çalışan bir bebek dengesini kaybederek raylara düştü.

TRENDEN İNMEYE ÇALIŞIRKEN KABUSU YAŞADILAR

Edinilen bilgilere göre Bangladeşli bir aile, Brahmanbaria’dan Bhairab’a Titas banliyö treniyle seyahat ediyordu. Daily Sun’ın aktardığına göre baba ile oğlu, gecikmeli gelen trenin yeniden hareket ettiği sırada trenden inmeye çalıştı.

Çocuğu raylara düşen baba gözünü kırpmadan atladı! Korku dolu anlar kamerada

PERON BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Bu sırada bebek, babasının kollarından kayarak tren ile peron arasındaki boşluğa düştü. Bebeğin arkasından saniyeler içinde raylara atlayan adam, çocuğunu kucağına aldı ve peron duvarına yaslanarak korumaya çalıştı.

ÜZERLERİNDEN 8 VAGON GEÇTİ

Hareket halindeki trenin sekiz vagonu üzerlerinden geçerken baba, çocuğunu sıkıca tutarak hayatta kalmayı başardı. Tren geçtikten sonra çevredekiler baba ve çocuğun yardımına koştu. İkili olaydan yara almadan kurtulurken, annenin de yolcuların yardımıyla güvenli şekilde indiği öğrenildi.

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, baba soğukkanlılığı ve cesareti nedeniyle birçok kişi tarafından “kahraman” olarak nitelendirildi.

