Çocuğu raylara düşen baba gözünü kırpmadan atladı! Korku dolu anlar kamerada
Bangladeş’te bir tren istasyonunda, raylara düşen çocuğunu kurtarmak için kendini trenin altına atan baba, soğukkanlılığı sayesinde büyük bir faciayı önledi. Çevredekilerin panik içinde izlediği olayda baba ve çocuğu yara almadan kurtulurken, o anlar kısa sürede gündem oldu.
- Olay, Bangladeş'teki Kishoreganj Bhairab İstasyonu'nda meydana geldi.
- Baba ile oğlu, gecikmeli gelen trenin yeniden hareket ettiği sırada trenden inmeye çalıştı.
- Bebek, babasının kollarından kayarak tren ile peron arasındaki boşluğa düştü.
- Baba, bebeğini kucağına alıp peron duvarına yaslanarak korudu.
- Hareket halindeki trenin sekiz vagonu üzerlerinden geçerken baba, çocuğunu tutarak hayatta kalmayı başardı.
- Baba ve çocuk olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay, Bangladeş’teki Kishoreganj Bhairab İstasyonu’nda meydana geldi. Hareket halindeki trenden inmeye çalışan bir bebek dengesini kaybederek raylara düştü.
TRENDEN İNMEYE ÇALIŞIRKEN KABUSU YAŞADILAR
Edinilen bilgilere göre Bangladeşli bir aile, Brahmanbaria’dan Bhairab’a Titas banliyö treniyle seyahat ediyordu. Daily Sun’ın aktardığına göre baba ile oğlu, gecikmeli gelen trenin yeniden hareket ettiği sırada trenden inmeye çalıştı.
PERON BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Bu sırada bebek, babasının kollarından kayarak tren ile peron arasındaki boşluğa düştü. Bebeğin arkasından saniyeler içinde raylara atlayan adam, çocuğunu kucağına aldı ve peron duvarına yaslanarak korumaya çalıştı.
ÜZERLERİNDEN 8 VAGON GEÇTİ
Hareket halindeki trenin sekiz vagonu üzerlerinden geçerken baba, çocuğunu sıkıca tutarak hayatta kalmayı başardı. Tren geçtikten sonra çevredekiler baba ve çocuğun yardımına koştu. İkili olaydan yara almadan kurtulurken, annenin de yolcuların yardımıyla güvenli şekilde indiği öğrenildi.
O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, baba soğukkanlılığı ve cesareti nedeniyle birçok kişi tarafından “kahraman” olarak nitelendirildi.