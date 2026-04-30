SPOR SERVİSİ
Mersin'de duygulandıran görüntü: 400 öğrenciden Arda Güler’e "10 numara" davet
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ilkokulda yaklaşık 400 öğrenci, sırtlarında "Arda" yazılı 10 numaralı formaları ile Real Madrid'de top koşturan milli yıldızı okullarına davet etti. Minik öğrencilerin, hep bir ağızdan "Arda abi okulumuza gel" sloganları atması dikkat çekti.
Kaydet
Spor az önce
Mersin Tarsus'ta bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu öğrencileri, milli futbolcu Arda Güler için okul bahçesinde bir etkinlik düzenledi.
- Yaklaşık 400 öğrenci, okul bahçesini adeta bir stadyuma çevirdi.
- Öğrenciler, sırtlarında "10 numara" ve "Arda" yazılı milli formalar giydi.
- Öğrenciler, hep bir ağızdan "Arda abi okulumuza gel" sloganları attı.
- Etkinlik okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle organize edildi.
0:00 0:00
1x
Mersin Tarsus'ta bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu öğrencileri, hayranı oldukları milli futbolcu Arda Güler için unutulmaz bir etkinlik düzenledi.
"10 NUMARA" FORMALAR İLE ARDA'YA ÇAĞRI
Okul bahçesini adeta bir stadyuma çeviren minikler, yıldız futbolcuya seslerini duyurabilmek için hep bir ağızdan çağrıda bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle organize edilen etkinlikte yaklaşık 400 öğrenci, okul bahçesinde toplandı. Sırtlarında "10 numara" ve "Arda" yazılı milli formaları giyen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.
"ARDA ABİ OKULUMUZA GEL"
Etkinlik sırasında heyecanları gözlerinden okunan minik öğrenciler, hep bir ağızdan "Arda abi okulumuza gel" sloganları atarak, milli futbolcuya olan sevgilerini dile getirdi.
SPOR
Bizi Takip Edin
YORUMLAR