Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ilkokulda yaklaşık 400 öğrenci, sırtlarında "Arda" yazılı 10 numaralı formaları ile Real Madrid'de top koşturan milli yıldızı okullarına davet etti. Minik öğrencilerin, hep bir ağızdan "Arda abi okulumuza gel" sloganları atması dikkat çekti.

Mersin Tarsus'ta bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu öğrencileri, hayranı oldukları milli futbolcu Arda Güler için unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

Pakize Bayraktar İlkokulu öğrencilerinden Arda Güler'e davet

"10 NUMARA" FORMALAR İLE ARDA'YA ÇAĞRI

Okul bahçesini adeta bir stadyuma çeviren minikler, yıldız futbolcuya seslerini duyurabilmek için hep bir ağızdan çağrıda bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle organize edilen etkinlikte yaklaşık 400 öğrenci, okul bahçesinde toplandı. Sırtlarında "10 numara" ve "Arda" yazılı milli formaları giyen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyiyor.

"ARDA ABİ OKULUMUZA GEL"

Etkinlik sırasında heyecanları gözlerinden okunan minik öğrenciler, hep bir ağızdan "Arda abi okulumuza gel" sloganları atarak, milli futbolcuya olan sevgilerini dile getirdi.

