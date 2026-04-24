Real Madrid, genç yıldızı Arda Güler'in sakatlığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası öncesi gelen bu haber, A Milli Takım’ın teknik heyetini harekete geçirdi. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, sakatlık haberini alır almaz Arda Güler'le görüştü.

A Milli Takım'ın Real Madrid forması giyen yıldız futbolcusu Arda Güler, sakatlılk geçirdi. Geçtiğimiz salı günü Deportivo Alaves ile oynanan karşılaşmanın 58'inci dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan 21 yaşındaki oyuncu, takımının dün gerçekleştirdiği çalışmaya katılamadı.

EN AZ 4 HAFTA YOK

İspanyol kulübü, milli futbolcunun uyluk kasında zedelenme meydana geldiğini duyurdu. Arda'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Genç oyuncu, La Liga'da 6 maçı kalan Real Madrid için sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek. Bu gelişme üzerine A Milli Takım heyeti harekete geçti.

MONTELLA MORAL VERDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'i arayarak durumunu sordu ve moralini bozmamasını istedi. Sağlık ekibi ise Real Madrid doktorlarıyla irtibata geçerek, Arda'nın raporlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.

14 Haziran'da Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak 2026 Dünya Kupası'na kadar yüzde 100 duruma gelmesi beklenen milli oyuncu, hazırlık maçlarında riske atılmayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası