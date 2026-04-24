2026 yılı resmi tatil takvimi içinde Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresi gündemdeki yerini koruyor. Mayıs ayına denk gelen bayram nedeniyle tatil planı yapmak isteyenler "2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün" sorusunu araştırıyor. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.

Dini günler takviminin açıklanmasıyla birlikte Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Bayramın hafta içine denk gelmesi, tatilin kaç gün süreceği ve idari izinle uzatılıp uzatılmayacağı sorularını da beraberinde getirdi.

2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılında Kurban Bayramı tatili resmi takvime göre toplamda 4,5 gün olarak uygulanacak. Arefe günü yarım gün resmi tatil kapsamında yer alırken, bayramın dört günü ise tam gün tatil olarak değerlendiriliyor. Bu durumda kamu çalışanları ve öğrenciler için resmi tatil süresi 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Son günlerde yapılan değerlendirmelerde, bayram tatilinin uzatılma ihtimali de gündemde yer alıyor. Özellikle 25 Mayıs Pazartesi gününün idari izin kapsamına alınması durumunda, hafta sonu ile birleşerek toplam 9 günlük bir tatil fırsatı oluşabileceği ifade ediliyor. Ancak tatilin uzatıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu neden resmi olarak kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Dini günler takvimine göre 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayramın arefe günü 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelirken, bayramın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Bayram günleri sırasıyla 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi olarak devam edecek.

