Motorinin litresi dün gelen indirimle 70 liranın altına düşmüştü. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası bu gece yarısı motorine büyük bir zam geliyor. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'dan gelen haber akışıyla bir aşağı bir yukarı çıkarken, bu gelişme de akaryakıta bir indirim bir zam olarak yansıyor.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR

22 Nisan tarihinde motorine 2 lira 33 kuruş indirim gelmişti. Ancak indirim sevinci kısa sürdü. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doları aşarak 106 dolar seviyesine yükselmesiyle akaryakıta bu kez zam göründü.

Petrol yükseldi, indirim sevinci sona erdi! Akaryakıta bir zam daha

MOTORİN 70 LİRAYI AŞACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litresi 25 Nisan Cumartesi gününden itibaren 2 lira 99 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da yeniden 70 lirayı aşacak.

24 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.76 69.35 34.99 İstanbul Anadolu 62.62 69.21 34.39 Ankara 63.73 70.47 34.87 İzmir 64.01 70.75 34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

