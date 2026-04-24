Usta oyuncu Ferdi Atuner için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan tartışma gündem oldu. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programı sırasında çıkan gerginlik dikkat çekti. Şehnaz Dilan ile Atuner’in damadı arasında meydana gelen münakaşa törene damga vurdu.

Türk sineması ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden biri olan Ferdi Atuner’in, uzun yıllar boyunca yer aldığı projelerle izleyicinin hafızasında kalıcı bir yer edindiği biliniyor. Usta oyuncu, kariyeri boyunca birçok yapımda gösterdiği performansla takdir topladı.

Ferdi Altuner’in cenaze töreninde kriz! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi

22 Nisan 2026 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçının vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu. Acı haberin duyulmasının ardından gözler düzenlenecek törenlere çevrildi.

Ferdi Atuner için 23 Nisan 2026 tarihinde Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi. Sanatçının ailesi, yakın çevresi ve sanat dünyasından çok sayıda isim, usta oyuncuya son görevlerini yerine getirmek üzere törende hazır bulundu.

EŞİ 15 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Kalp krizi nedeniyle vefat eden usta oyuncunun eşini de yaklaşık 15 gün önce kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan anma töreni sırasında yaşanan bir gelişme, törene katılanların üzüntüsünün yanında dikkat çeken bir gerginliği de beraberinde getirdi.

CENAZEDE TARTIŞTILAR: SENSİZ TERBİYESİZ

Törende, Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner’in damadı arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

O esnada oyuncu Asena Keskinci’nin, rol arkadaşı Ferdi Atuner için sahnede konuşma yaptığı sırada tartışmanın büyüdüğü, salonda gerginliğin arttığı ve “Sensin lan terbiyesiz!” şeklindeki ifadelerin duyulduğu aktarıldı.

Usta bir sanatçının son yolculuğuna uğurlandığı törende yaşanan bu gerginlik, sosyal medyada da çok konuşuldu.

