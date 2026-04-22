Usta tiyatro ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Altuner'in geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiği öğrenildi.

Birçok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde görev yapan sanatçı Ferdi Atuner’den üzücü haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Atuner’in hayatını kaybettiği bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sanatçının ailesi, Ferdi Atuner’in kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

82 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı, Levent Kırca ile birlikte yer aldığı “Olacak O Kadar” skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da görev yapan Atuner, televizyon kariyeri boyunca birçok popüler yapımda yer aldı.

Usta isim “Çocuklar Duymasın”, “Reyting Hamdi”, “En Son Babalar Duyar”, “Ayrılsak da Beraberiz” ve “Çılgın Bediş” gibi sevilen dizilerde rol alarak izleyici karşısına çıkmıştı.

"UNUTULMUŞ BİTİ OLABİLİRİM AMA BURADAYIM" DEMİŞTİ

Ferdi Altuner 2024 yılında verdiği bir röportajda artık oyunculuk teklifi almadığını açıklamıştı.

Sinema ve dizilerden kazandığı parayla Cihangir'den bir ev aldığını söyleyen oyuncu "Bizim dönemimizde para konuşulmazdı. Verilen rolü nasıl oynayacağımızı, paradan önce düşünürdük. Emekli maaşımla geçiniyorum. Allah'a şükür ediyorum. Emekliliğin tadını çıkarıyorum. Şu ara pek teklif gelmiyor. Unutulmuş olabilirim ama buradayım" demişti.

