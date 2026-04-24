660 kişi haziranda işsiz kalacak! 155 yıllık sanayi devi kapanıyor
1871 yılında kurulan ve dünyanın en eski baskı makinesi üreticilerinden biri olan Alman Manroland Sheetfed, ekonomik sıkıntılar nedeniyle üretimi durduruyor. Yaklaşık 750 kişinin çalıştığı şirket, sadece 2025'te 40 milyon euronun üzerinde zarar açıklamıştı. Sanayi devi haziran itibarıyla 660 kişinin işine son verecek.
Almanya merkezli köklü baskı makinesi üreticisi Manroland Sheetfed, uzun süredir devam eden finansal sıkıntıların ardından üretimi tamamen durdurma kararı aldı. Şirketin Offenbach’taki ana tesisinde faaliyetler 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.
660 KİŞİ İŞSİZ KALACAK
Yaklaşık 750 kişinin çalıştığı fabrikada büyük bir istihdam kaybı yaşanacak. Haziran ayından itibaren geniş çaplı işten çıkarmaların başlayacağı ve en az 660 çalışanın işsiz kalacağı belirtiliyor. Sadece sınırlı sayıda personel, mevcut siparişlerin tamamlanması ve servis süreçlerinin yönetilmesi için geçici olarak görevine devam edecek.
KURTARMA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ
Şirket, 2026 yılı başında iflas başvurusunda bulunarak yeniden yapılanma sürecine girmişti. Ancak bu süreçte yürütülen yatırım arayışları ve kurtarma planları beklenen sonucu vermedi. Yönetim, mevcut iş modelinin sürdürülemez hale geldiğini açıkladı.
ZARAR BÜYÜDÜ, ÜRETİM DURDU
Manroland Sheetfed’in özellikle son yıllarda artan maliyetler, düşen talep ve yoğun rekabet nedeniyle ciddi finansal kayıplar yaşadığı ifade ediliyor. 2025 yılında 40 milyon euronun üzerinde zarar açıklayan şirket, düşük kapasiteyle çalışmak zorunda kaldı ve bu durum kapanma kararını hızlandırdı.
SENDİKADAN VE YEREL YÖNETİMDEN TEPKİ
Almanya’nın en büyük sanayi sendikalarından IG Metall, şirketin sahibi olan Langley Holdings’i sert sözlerle eleştirerek yıllardır yeterli yatırım yapılmadığını savundu. Offenbach Belediye Başkanı da yönetimin çalışanlara karşı sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
150 YILLIK SANAYİ MİRASI SONA ERİYOR
1871 yılında kurulan ve dünyanın en eski baskı makinesi üreticilerinden biri olan şirketin kapanması, Avrupa sanayisi açısından sembolik bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu gelişme, geleneksel üretim sektörlerinde yaşanan daralmanın ve dönüşüm baskısının somut bir örneği.
Ekonomistler, benzer şirketlerin de artan maliyetler ve küresel rekabet nedeniyle zorlandığını, özellikle üretimin daha düşük maliyetli bölgelere kaymasının bu tür kapanmaları hızlandırabileceğini belirtiyor.