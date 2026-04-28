İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1319 şüpheliden 638'inin tutuklandığını bildirdi.

638 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlarda yakalanan 1319 şüpheliden 638'inin tutuklandığı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü ifade edildi.

MİLYONLARCA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

