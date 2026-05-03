Müge Anlı'daki iddialar kan dondurmuştu! 1,5 yıldır iz yok, sırra kadem basan Mekiye Akyel’in ablasından JAK talebi
Siirt’te 1,5 yıldır kayıp olarak aranan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel’in ablası, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin arama çalışması yapması için Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Kardeşinin öldürüldüğünü iddia eden acılı abla “Kardeşimin bir kemiği, bir mezarı olsun. Mekiye, Gülistan gibi insanlar mezarsız kalmasın" dedi.
- Mekiye Akyel 2024 yılında kaybolmuştur.
- Arama çalışmalarında henüz bir iz bulunamamıştır.
- Soruşturma kapsamında Akyel'in eşi, kayınbiraderi ve şüphelilerin babası tutuklanmıştır.
- Akyel'in ablası Halime Pilgir, kardeşinin öldürüldüğünü iddia ederek cansız bedeninin bulunması için JAK ekibinin çalışma yapmasını istemektedir.
- Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, 1,5 yıldır süren kayıp sürecinde yeraltı çalışması yapılmasını ve Gülistan Doku'daki gibi bir çalışma beklediklerini belirtmiştir.
Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında kayboldu. Akyel’i arama çalışmalarında herhangi bir iz bulunamazken, soruşturmada Akyel'in eşi İ.G., kayınbirader H.G. ve şüphelilerin babası İ.G. tutuklandı.
“CANSIZ BEDENİ ARANSIN”
Akyel'in ablası Halime Pilgir, kardeşinin öldürüldüğünü öne sürerek, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına cansız bedeninin bulunması için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin arama çalışması yapması için dilekçe verdi. Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise 1,5 yıldır Akyel'in kayıp olduğunu, bununla ilgili yeraltı çalışması yapılmasını istediklerini söyledi.
“KARDEŞİMİN BİR MEZARI OLSUN”
Mekiye'nin ablası Halime Pilgir, "Lütfen Mekiye için JAK ekibi devreye girsin. Kardeşimin bir kemiği, bir mezarı olsun. Mekiye, Gülistan gibi insanlar mezarsız kalmasın" dedi.
“GÜLİSTAN 'DAKİ GİBİ ÇALIŞMA BEKLİYORUZ”
Avukat Gurbet Bilbay ise şöyle konuştu:
Gülistan Doku'daki gibi ince bir çalışma bekliyoruz. 30 kişilik ekibi bizde talep ediyoruz. Bununla ilgili başvurumuzu da yaptık. Bizim soruşturma çok yavaş ilerliyor ve ne olacağı belli değil. Belki iddianame bir kabul edilmeyecek. Lütfen buradan sesimizi duyun. JAK ekibini en yakın zamanda Siirt'in Baykan ilçesine Mekiye Akyel için göndermenizi talep ediyoruz. Kendisi 1, 5 senedir kayıp. Hiçbir şekilde haber alınamıyor. Öldürüldüğü konusunda çok büyük şüpheler var. Fakat hiçbir şekilde cesedine ulaşılamıyor. Bununla ilgili yeraltı çalışması yapılmasını istiyoruz” dedi.
'TANDIRDA YAKILDI' İDDİASI
Öte yandan acılı abla Şubat ayından Müge Anlı'nın programına katılarak kardeşinin eşi tarafından öldürdüğünü iddia etmişti. Canlı yayına bağlanan komşular Mekiye'nin eşi tarafından öldürüldüğünü, tandırda yakıldığını iddia etmişti.