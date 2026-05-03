Siirt’te 1,5 yıldır kayıp olarak aranan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel’in ablası, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin arama çalışması yapması için Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Kardeşinin öldürüldüğünü iddia eden acılı abla “Kardeşimin bir kemiği, bir mezarı olsun. Mekiye, Gülistan gibi insanlar mezarsız kalmasın" dedi.

Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında kayboldu. Akyel’i arama çalışmalarında herhangi bir iz bulunamazken, soruşturmada Akyel'in eşi İ.G., kayınbirader H.G. ve şüphelilerin babası İ.G. tutuklandı.

“CANSIZ BEDENİ ARANSIN”

Akyel'in ablası Halime Pilgir, kardeşinin öldürüldüğünü öne sürerek, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına cansız bedeninin bulunması için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin arama çalışması yapması için dilekçe verdi. Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise 1,5 yıldır Akyel'in kayıp olduğunu, bununla ilgili yeraltı çalışması yapılmasını istediklerini söyledi.

Mekiye Akyel

“KARDEŞİMİN BİR MEZARI OLSUN”

Mekiye'nin ablası Halime Pilgir, "Lütfen Mekiye için JAK ekibi devreye girsin. Kardeşimin bir kemiği, bir mezarı olsun. Mekiye, Gülistan gibi insanlar mezarsız kalmasın" dedi.

Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir

“GÜLİSTAN 'DAKİ GİBİ ÇALIŞMA BEKLİYORUZ”

Avukat Gurbet Bilbay ise şöyle konuştu:

Gülistan Doku'daki gibi ince bir çalışma bekliyoruz. 30 kişilik ekibi bizde talep ediyoruz. Bununla ilgili başvurumuzu da yaptık. Bizim soruşturma çok yavaş ilerliyor ve ne olacağı belli değil. Belki iddianame bir kabul edilmeyecek. Lütfen buradan sesimizi duyun. JAK ekibini en yakın zamanda Siirt'in Baykan ilçesine Mekiye Akyel için göndermenizi talep ediyoruz. Kendisi 1, 5 senedir kayıp. Hiçbir şekilde haber alınamıyor. Öldürüldüğü konusunda çok büyük şüpheler var. Fakat hiçbir şekilde cesedine ulaşılamıyor. Bununla ilgili yeraltı çalışması yapılmasını istiyoruz” dedi.

'TANDIRDA YAKILDI' İDDİASI

Öte yandan acılı abla Şubat ayından Müge Anlı'nın programına katılarak kardeşinin eşi tarafından öldürdüğünü iddia etmişti. Canlı yayına bağlanan komşular Mekiye'nin eşi tarafından öldürüldüğünü, tandırda yakıldığını iddia etmişti.

