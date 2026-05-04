CNN’in ulaştığı Avrupalı bir istihbarat teşkilatının raporuna göre Kremlin, üst düzey askeri yetkililere yönelik suikast ve darbe riskine karşı yeni güvenlik önlemleri aldı. Bu kapsamda Putin’in kişisel güvenliği güçlendirilirken, yakın çevresine yönelik sıkı denetimler getirildi.

CNN’in Avrupa istihbaratına dayandırdığı bir rapora göre Putin’in güvenliği, ülkedeki darbe ve suikast endişeleri nedeniyle ciddi biçimde artırıldı.

EKİBİN TOPLU TAŞIMA KULLANMASI YASAKLANDI

Raporda, Putin’e yakın çalışan aşçı, koruma ve fotoğrafçıların toplu taşıma kullanmasının yasaklandığı, ziyaretçilerin iki aşamalı güvenlik kontrolünden geçtiği ve yakın ekibin internet bağlantısı olmayan telefonlar kullandığı belirtiliyor. Ayrıca Putin’in ziyaret ettiği yerlerin sayısının azaldığı, Moskova ve St. Petersburg çevresindeki bazı konutlara gitmeyi bıraktığı ifade ediliyor.

'GÜNLERİNİ SIĞINAKTA GEÇİRDİĞİ' İDDİASI

Putin’in 2022’de başlayan Ukrayna savaşı sonrası sık sık Karadeniz kıyısında Krasnodar bölgesindeki sığınaklarda sığınaklarda kaldığı, 2025’te askeri tesisleri ziyaret etmesine rağmen 2026’da henüz böyle bir ziyaret gerçekleştirmediği aktarılıyor. Kamuoyuna ise zaman zaman önceden kaydedilmiş görüntülerin servis edildiği öne sürülüyor.

Kremlinde tedirginlik! Putini suikast korkusu sardı, sert önlemler devrede

ÖNLEMLER KRİTİK DERECEDE ARTIRILDI

Rapora göre bu önlemler, Aralık 2025’te bir Rus generalin öldürülmesi ve güvenlik kurumları arasındaki anlaşmazlık sonrası hız kazandı. Aynı süreçte Rusya’nın savaşta yaşadığı kayıplar, ekonomik sıkıntılar ve artan iç huzursuzluk Kremlin’de kriz algısını güçlendirdi. Batılı tahminlere göre Rusya’nın aylık kayıpları 30 bine yaklaşırken, Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırıları ülke içinde de etkisini hissettiriyor.

“MUHTEMEL BİR DARBEDEN ENDİŞE DUYULUYOR”

İstihbarat değerlendirmesinde, Mart 2026’dan itibaren Kremlin’in muhtemel bir darbe ve bilgi sızması ihtimalinden daha fazla endişe duyduğu vurgulanıyor. Haberde, özellikle insansız hava araçlarıyla yapılabilecek suikast ihtimali öne çıkıyor.

Dikkat çeken bir diğer başlık ise eski savunma bakanı Sergei Shoigu ile ilgili iddialar oldu. Raporda, Şoygu’nun askeri çevrelerdeki etkisi nedeniyle potansiyel darbe riskiyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Yardımcısı Ruslan Tsalikov’un yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasının da elitler arasındaki dengeleri sarstığı ifade ediliyor.

Kremlinde tedirginlik! Putini suikast korkusu sardı, sert önlemler devrede

Ayrıca güvenlik kurumları arasında yaşanan tartışmaların ardından, Federal Koruma Servisi’nin yetkileri genişletilerek 10 üst düzey komutana daha özel koruma sağlandı.

Kremlin’de artan güvenlik önlemlerinin yalnızca dış tehditlere değil, aynı zamanda iç çekişmelere ve darbe riskine karşı alındığı öne sürülüyor. Kremlin tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddiaların çoğu da henüz doğrulanmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası