Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde koyun sürüsü otlatan iki minik çobanın neşe dolu anları izleyenlerin içini ısıttı. Sürü başında bir yandan türkü söyleyip bir yandan da el ele tutuşarak halay çeken çocukların doğal ve samimi halleri görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Günlük yaşamın koşturmacası içinde çocukların saf enerjisini ve mutluluğunu gözler önüne seren o sımsıcak anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

