Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uygun hava şartlarıyla birlikte sezonun ilk çiçek balı hasadı başladı. Zengin bitki örtüsü sayesinde yüksek aroma ve kaliteye sahip ürünlerde verimin yüzleri güldürdüğü belirtildi. Piyasaya çıkan yeni sezon balların kilogram fiyatı süzme balda 1250 TL, petek balda ise 1500 TL olarak belirlendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arıcılık sezonunun ilk çiçek balı hasadı gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında bulunan kovanlarda yapılan hasatla birlikte üreticiler, yeni sezonun ilk ürününü almaya başladı.

KİLOSU 1250 TL'DEN SATILIYOR

İlçede üretilen balın fiyatı da netleşirken, süzme balın kilogramı 1250 TL, petek balın kilogramı ise 1500 TL'den satışa sunuluyor. Bölgenin zengin bitki örtüsü, özellikle ilkbaharda açan yabani çiçekler ile narenciye bahçeleri sayesinde arıcılığa önemli katkı sunuyor. Bu doğal çeşitlilik, elde edilen çiçek balına kendine özgü aroma, kıvam ve koku kazandırıyor.

Bal üreticileri, bu yıl hava şartlarının genel olarak uygun seyretmesinin verime olumlu yansıdığını ifade etti.

HASATTA YOĞUN MESAİ

Kovanlardan alınan petekler titizlikle süzülerek bal haline getiriliyor. Üretim sürecinde hijyen kurallarına dikkat edilirken, doğal üretim yöntemlerinden taviz verilmediği vurgulanıyor. Üreticiler, çiçek balını katkısız şekilde tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.

ARICILIK EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Gazipaşa'da arıcılık faaliyetleri yalnızca bal üretimiyle sınırlı kalmıyor. Polen, propolis ve arı sütü gibi katma değerli ürünler de üreticilere ek gelir sağlıyor. İlçede uzun yıllardır sürdürülen arıcılık, bölge ekonomisine katkı sunan önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

