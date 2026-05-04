Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantıda Orta Doğu'daki bölgesel gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın enerji piyasalarına etkileri ele alınacak. Ekonomi gündeminde enflasyonla mücadele ve enerji maliyetleri öncelik taşırken milyonlarca çalışanın beklediği 26 Mayıs Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusu da masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı. Toplantıda hem iç hem de dış politikaya dair kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

ORTA DOĞU'DAKİ SON DURUM MASADA OLACAK

Kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında Orta Doğu'daki son gelişmeler bulunuyor. ABD ile İran arasındaki görüşmeler, olası ateşkes planları ve bölgedeki gerilimin seyri toplantıda detaylı şekilde değerlendirilecek. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ve küresel enerji piyasalarına etkileri de masada olacak.

Enerji fiyatlarındaki artışın ekonomiye yansımaları, enflasyonla mücadele süreci ve alınabilecek ek tedbirler de kabinenin ekonomi başlığında görüşülecek konular arasında yer alıyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kabinede ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirilecek. Arefe gününün 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle idari izin kararı alınması halinde kamu çalışanlarının uzun bir tatil yapma ihtimali gündeme geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise daha önce yaptığı açıklamada, 9 günlük tatilin turizm açısından olumlu olabileceğini ancak kararın Kabine tarafından verileceğini ifade etmişti.

