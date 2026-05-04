Burdur'da İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kameriye Camisi'ne giren kimliği belirsiz bir şahıs, pes dedirten bir hırsızlığa imza attı. Cami içerisinde bir süre vakit geçirerek etrafı gözetleyen şüpheli, cemaatin bağış yaptığı iki sadaka kutusunu açarak içindeki paraları çaldı ve hızla kayıplara karıştı. Cemaati şoke eden ve vicdanları sızlatan bu çirkin hırsızlık anı caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, emniyet güçleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

