Doğum iznine ayrılan sözcünün yerine kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran lideri Mücteba Hamaney hakkında "akıl sağlığı yerinde değil" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Basın Odası tarihi günlerinden birini yaşadı. Doğum iznine ayrılan sözcünün yerine kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a yönelik savaşın askeri safhasının sona erdiğini duyurdu.

"EPİC FURY BİTTİ, NÜKLEER KALKAN YERLE BİR OLDU"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran-İsrail ortak harekatı olan Destansı Öfke Operasyonu hakkında askeri hedeflerine ulaştığını ve bu aşamanın tamamlandığını açıkladı:

"Tahran artık nükleer programını gizleyebileceği bir kalkan inşa edemez. Bu, ilk günden itibaren amacımızdı ve başardık"

Rubio Beyaz Saray kürsüsünden seslendi: Mücteba Hamaney'in akli melekesi yerinde değil

"KENDİNİ MAHVETMEDEN ÖNCE KENDİNE BİR BAK!"

Brifingin esnasında Bakan Rubio, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında "akıl hastası" diyerek şu uyarıda bulundu:

"Kendinizi mahvetmeden önce kendinize bir bakın. Başkan Trump'ın iradesini kesinlikle sınamayın; eğer onu sınarsanız kaybedersiniz. Zor yoldan ya da kolay yoldan, mutlaka kaybedeceksiniz. İran'ın mantıklı bir seçim yapma zamanı geldi ancak liderlik sistemlerinde büyük bir bölünme var. O hükümetin üst düzey yetkililerinin başta Mücteba Hamaney olmak üzere akıl sağlığı yerinde değil ve bu durumu ele almamız gerekiyor"

HİZBULLAH ÇIKMAZI: "SORUN İSRAİL VEYA LÜBNAN DEĞİL"

Bölgesel barışın önündeki engelleri de değerlendiren Rubio, İsrail ve Lübnan arasında bir barış anlaşmasının çok yakın olduğunu ancak Hizbullah’ın süreci sabote ettiğini ileri sürdü:

"Sorun İsrail ya da Lübnan değil, Hizbullah’tır. Lübnan hükümetinin Hizbullah’ın peşine düşüp onu parçalayabilecek kapasiteye ulaşması gerekiyor"

