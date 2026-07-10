Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Carlos Dunga, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesini değerlendirdi. Son olarak Brezilya Milli Takımı'nı (2014-2016) çalıştıran Dunga, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de 1994 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı olarak şampiyonluk yaşayan Carlos Dunga, 2026 Dünya Kupası'nın favorileri olarak 2 takımı gösterirken, Türkiye'nin erken elenmesini yorumladı.

"İSPANYA VE FRANSA ÇOK İYİ"

2026 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda röportaj veren Dunga, "Turnuvada İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKLER, BREZİLYALILARI SEVİYOR"

Brezilya futbolunun Türkiye'de yakından takip edilmesi hakkında eski futbolcu, "Türkler, Brezilyalıları gerçekten çok seviyor, o açıdan çok mutluyum. Buna Türkiye'de şahit oldum" dedi.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

"TÜRKİYE DAHA İYİ HAZIRLANMALI"

A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya erken veda etmesiyle ilgili Dunga, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor. Türkiye'nin bir sonraki Dünya Kupası için daha iyi hazırlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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