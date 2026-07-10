Fas veda etti! 2026 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa oldu
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde penaltı kaçırmasına rağmen oyunun kontrolünü elden bırakmayan Fransa, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas, Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönettiği mücadelenin 28. dakikasında Kylian Mbappe'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Bounou gole izin vermedi.
GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
İlk yarı 0-0 sona ererken, Fransa ikinci yarıda bulduğu gollerle rahatladı. 60. dakikada ceza sahasının solundan Kylian Mbappe'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu ve Horozlar 1-0 öne geçti. 66. dakikada Dembele'nin ceza sahası dışından vuruşunda top filelere gitti ve Fransa skoru 2-0'a getirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Fransa sahadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
FRANSA RAKİBİNİ BEKLİYOR
Didier Deschamps'ın öğrencileri, yarı finalde İspanya - Belçika maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.