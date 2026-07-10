Afyonkarahisar'ın Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 milyon TL yatırımla süt ve süt ürünleri işleme tesisi kurulacak. 5 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilecek tesis, tamamlandığında 50 kişiye istihdam sağlayacak ve bölgedeki hayvancılık sektörüne önemli katkı sunacak.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), ilçenin üretim ve istihdam gücüne büyük katkı sağlayacak modern bir süt işleme tesisi için resmi imzalar atıldı. Toplamda 100 milyon TL yatırım bedeline sahip olan proje tamamlandığında 50 kişi istihdam edilecek.

5.500 METREKARELİK PARSEL

Bolvadin Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine; Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ve yatırımcı firma yetkilileri katıldı. Yapılan tahsis sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilecek olan "Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi" için Bolvadin OSB’de 5 bin 500 metrekarelik sanayi parseli tahsis edildi. Kurulacak olan modern tesisin kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçmesi ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine de ciddi bir katma değer sağlaması bekleniyor.

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