Temmuz ayının en dikkat çeken gök olaylarından biri olan Geyik Dolunayı için geri sayım başladı. Temmuz ayının son haftasında gerçekleşecek dolunay, hava koşullarının elverişli olması halinde Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek. Peki, Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta görülecek? Geyik Dolunayı nedir, neden bu isimle anılıyor?

Temmuz ayındaki dolunay evresine geleneksel olarak Geyik Dolunayı adı verilir. Bu ad, Kuzey Amerika’daki bazı yerli toplulukların temmuz ayında erkek geyiklerin yeni boynuzlarının belirgin şekilde büyümeye başlamasını gözlemlemelerinden kaynaklanır. Dolunayın görünümüyle doğrudan bir ilgisi bulunmaz; Ay normal dolunaylardan farklı bir renkte görünmez.

Sembolik olarak bu dolunay; büyük değişimleri, sınırları zorlamayı ve geride bırakılması gereken eski alışkanlıkların terk edilmesini temsil ediyor.

GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu ay 29 Temmuz’da gerçekleşecek dolunay, saat 20.00 civarında Oğlak Takımyıldızı yönünde ufuktan yükselmeye başlayacak ve sabah saatlerine kadar gökyüzünde gözlemlenebilecek. Bu saatte Ay ufkun altında olacağı için gözlem yapmak isteyenlerin gün batımının ardından güneydoğu ufkuna bakmaları öneriliyor.

GEYİK DOLUNAYI'NA VERİLEN DİĞER İSİMLER

Farklı kültürlerde temmuz dolunayı için başka isimler de kullanılıyor:

Ahududu Dolunayı: Algonquin halkı, olgunlaşan ahududulara atıfla bu adı kullanıyordu.

Tüy Dökme Dolunayı: Cree halkı tarafından kullanılıyordu.

Gök Gürültüsü Dolunayı: Yaz aylarında sık görülen fırtınalara gönderme yapıyor.

Saman Ayı ve Mısır Ayı: Anglo-Saksonlar tarafından hasat dönemini simgelemek için kullanılan isimler.

Geyik Dolunayı temmuz ayında gökyüzünü aydınlatacak! Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta?

GEYİK DOLUNAYI FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEYENLER İÇİN ÖNERİLER

Fotoğraf makinesini sabitlemek için tripod kullanın.

Deklanşöre dokunurken oluşabilecek titreşimi önlemek için zamanlayıcı veya uzaktan kumanda kullanın.

Ay'ın doğacağı noktayı önceden belirlemek için bir gökyüzü gözlem uygulamasından yararlanın.

Manzara fotoğrafları için 12-50 mm, Ay'ın ayrıntılarını çekmek için ise en az 400 mm odak uzaklığına sahip bir telefoto lens tercih edin.

Ay, ufka yakınken hem daha büyük algılanır hem de turuncu-sarı renklere bürünebilir. Daha klasik bir dolunay görüntüsü için ise gökyüzünde yükselmesini beklemek daha iyi sonuç verebilir.

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