İtalyan basını, Fenerbahçe'nin transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'u İstanbul'a getirmek istediği tarihi duyurdu.

Sarı lacivertliler, transferi için büyük uğraşlar verdiği Mason Greenwood'da mutlu sona çok yaklaştı. Şu ana kadar Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, son olarak Marsilya'nın yıldız ismi Mason Greenwood transferini tamamlamak için girişimlerini sürdürüyor.

GREENWOOD'UN GELİŞ TARİHİ

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in "Geliyor" dediği İngiliz yıldızın İstanbul'a geleceği tarihle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından SportMediaset muhabiri Orazio Accomando, Fenerbahçe yönetiminin Greenwood'u pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Mason Greenwood

BÜYÜK FEDÂKARLIK

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Greenwood, sarı lacivertlilere gelmek için 8 milyon avroluk alacağından vazgeçti.

MALİYETİ NETLEŞTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 39.5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Anlaşmada 5 milyon avro şampiyonluk bonusu da yer alıyor. Yıldız kanat oyuncusunun yıllık maaşı ise 10 milyon avro olacak.

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