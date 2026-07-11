MİT ilk kez paylaştı! Aracına kurulan pusuyla şehit olan teşkilat mensubu: Arif Necip Kaskatı
MİT, 1950'de aracına kurulan pusuyla şehit olan teşkilat mensubu Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı. Kaskatı'nın Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırada Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusu neticesinde şehit olduğu ifade edildi.
- Arif Necip Kaskatı, 1901 Razgrad doğumludur.
- MİT'in öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti (MAH) bünyesinde görev yapmıştır.
- 1931'den 1950 yılına kadar Bulgaristan'da Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetler hakkında önemli görevler üstlenmiştir.
- Bulgarcayı çok iyi bilen Kaskatı, Bulgaristan'daki Türk soydaşlar arasında 'Bay Hristo' lakabıyla tanınmıştır.
- Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçerken aracına kurulan pusu sonucu şehit olmuştur.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1931-1950 yılları arasında Bulgaristan'da Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı önemli görevler üstlenen teşkilat mensubu Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı.
MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Fotoğraflar" bölümünde yayımlanan görsellere bir yenisi eklendi.
Söz konusu görsel, 1901'de Razgrad'da doğan ve MİT'in öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti (MAH) mensubu olarak önemli görevler üstlenen Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafı oldu.
ARİF NECİP KASKATI KİMDİR?
Fotoğrafın yanında Kaskatı'nın hayatına ilişkin şu bilgiler yer aldı:
"1901 Razgrad doğumlu Arif Necip Kaskatı, MAH bünyesinde Bulgaristan'da, Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetler hakkında 1931 yılından şehit edildiği 1950 yılına kadar önemli görevler ifa etmiştir. İstanbul gazetelerinin birçoğunun Trakya muhabirliğini yürüten, Bulgarcayı çok iyi derecede konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşlar arasında 'Bay Hristo' lakabıyla bilinen Kaskatı, görev yaptığı dönemde sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınmıştır. Çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı yüzünden Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırada Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusu neticesinde şehit olmuştur. Ruhu șad olsun."