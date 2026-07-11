Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Bizim Semtin Çocukları filminin çekildiği yerler gündeme geldi. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın çekim yeri, konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yönetmenliğini Hakan Gürtop'un üstlendiği Bizim Semtin Çocukları, dostluk, mahalle kültürü ve aile bağlarını eğlenceli bir hikayeyle anlatan yapımlar arasında yer alıyor. İlk olarak 2020 yılında vizyona giren film, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken çekildiği mekanlar ve oyuncu kadrosuyla da gündeme geliyor.

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Semtin Çocukları filminin çekimleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Filmde özellikle Fethiye'nin dar sokakları, eski mahalle yapıları, yerel esnaf dükkanları ve sosyal alanlar kullanıldı.

Bizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi? Bizim Semtin Çocukları oyuncuları

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Filmin başrollerini Ümit Kantarcılar, Erdi Ünver ve Gizem Karaca paylaşıyor.

Ümit Kantarcılar - Yusuf

Erdi Ünver - Samet

Gizem Karaca - Gizem

Hakan Bilgin

Suzan Aksoy

Kemal Kuruçay

Ümit Acar

Hüseyin Elmalıpınar

KONUSU NE?

Film, çocukluklarından beri ayrılmayan iki yakın arkadaş Yusuf ile Sametin hikayesini anlatıyor. Aynı iş yerinde çalışan ikiliden Yusuf vale, Samet ise koruma görevlisidir. Hayatlarını düzene koyup evlenmenin hayalini kuran arkadaşların planları, mahallenin kabadayısı Hırsız Cevat'ın kurduğu tuzakla altüst olur.

Çıkan kavga sırasında yaralanan Samet hastaneye kaldırılır. Burada yaşanan bir karışıklık sonucu Yusuf, en yakın arkadaşının kısa bir ömrü kaldığını düşünür. Bunun üzerine Samet'in son günlerini mutlu geçirmek isteyen Yusuf, Samet ve çılgın halası Nebahat ile birlikte Cevat'ın lüks otomobilini alarak eğlenceli ve bir o kadar da macera dolu bir yolculuğa çıkar.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Burak Özçivit’in partneri belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası