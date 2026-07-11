Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor'un, Wolverhampton'ın 1.97'lik Nijeryalı golcüsü için teklif yaptığı ancak oyuncunun sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için yeni bir iddia ortaya atıldı.

NİJERYALIYA TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Karadeniz ekibi, Wolverhampton forması giyen Tolu Arokodare'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde, bordo mavililerin İngiliz temsilcisine teklifte bulunduğu ancak Nijeryalı santrforun transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.

WOLVES PERFORMANSI

25 yaşındaki Arokodare, bu sezon Wolverhampton forması ile 43 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.



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