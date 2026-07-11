Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'dan 1.97'lik dev golcü için teklif
Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor'un, Wolverhampton'ın 1.97'lik Nijeryalı golcüsü için teklif yaptığı ancak oyuncunun sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
Özetle DinleTrabzonspor'dan 1.97'lik dev golcü için teklif
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Spor 2 dk önce
Trabzonspor, Wolverhampton forması giyen Nijeryalı santrfor Tolu Arokodare'yi transfer etmek için teklifte bulundu ancak oyuncunun transfere sıcak bakmadığı belirtiliyor.
- Trabzonspor, Wolverhampton'dan Tolu Arokodare için teklif yaptı.
- Oyuncu, transfere sıcak bakmıyor.
- 25 yaşındaki Arokodare, bu sezon 43 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti.
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için yeni bir iddia ortaya atıldı.
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NİJERYALIYA TEKLİF
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Karadeniz ekibi, Wolverhampton forması giyen Tolu Arokodare'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde, bordo mavililerin İngiliz temsilcisine teklifte bulunduğu ancak Nijeryalı santrforun transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.
WOLVES PERFORMANSI
25 yaşındaki Arokodare, bu sezon Wolverhampton forması ile 43 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
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