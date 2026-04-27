Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine neden olurken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yeni bir rapor geldi. 'Aşırı stok erimesi' riskine dikkat çeken banka, petrol tahminini 10 dolar yükseltti. İşte detaylar...

Orta Doğu'daki savaş piyasaları etkilemeye devam ediyor. Çatışmaların şiddeti petrol fiyatlarına yön veriyor. Ateşkes haberleriyle düşen petrol, bölgeden gelen çatışma haberleriyle tekrar yükseliyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya 107 dolar seviyesinden başlarken, ABD'li banka Goldman Sachs'tan yeni bir tahmin geldi.

"AŞIRI STOK ERİMESİ" RİSKİ

Goldman Sachs, petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, özellikle arz tarafında yaşanan daralmanın “aşırı stok erimesi” riskini tetiklediğine dikkat çekti.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek! ABD'li bankadan petrol için yeni tahmin

"STOKLAR GÜNLÜK 11-12 MİLYON VARİL AZALIYOR"

Daan Struyven ve Yulia Zhestkova Grigsby’nin de aralarında bulunduğu banka analistlerine göre, Orta Doğu’da özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı aksaklıklar petrol arzını ciddi şekilde baskılıyor. Bu durum küresel stokların alışılmadık hızda erimesine yol açıyor.

Analistler, "Basra Körfezi’ndeki günlük 14,5 milyon varillik ham petrol üretim kaybının, nisan ayında küresel petrol stoklarının rekor bir hızla, günde 11-12 milyon varil azalmasına neden olduğunu tahmin ediyoruz. Bu tür ‘aşırı stok çekimlerinin sürdürülebilir olmadığı göz önüne alındığında, arz şoku daha uzun sürerse, talepte daha da keskin düşüşler gerekebilir" değerlendirmesini yaptı.

"NORMALLEŞME HAZİRAN SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMEYECEK"

Anlistler, "Daha önce mayıs ortasında beklediğimiz Körfez ihracatındaki normalleşmenin, haziran sonuna kadar gerçekleşmeyeceğini ve Körfez’deki üretimin daha yavaş toparlanacağını varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.

PETROL TAHMİNİNİ 10 DOLAR YÜKSELTTİ

Goldman Sachs, bu gelişmeler ışığında Brent petrol için fiyat tahminini yukarı çekti. Banka, yılın son çeyreğinde Brent petrolün ortalama 90 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bu rakam, önceki 80 dolar tahminine göre dikkat çekici bir artış anlamına geliyor.

Goldman Sachs, söz konusu kesinti nedeniyle bu çeyrekte günlük 9,6 milyon varillik bir arz açığı oluşacağını öngörüyor. Banka, Brent petrolün bu çeyrekte varil başına 100 dolar, üçüncü çeyrekte ise 93 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Analistler, “Petrol fiyatlarına yönelik net yukarı yönlü riskler, rafine ürün fiyatlarının olağanüstü yüksek olması, ürün kıtlığı riskleri ve şokun benzeri görülmemiş boyutu nedeniyle, ekonomik riskler sadece ham petrol temel senaryomuzun öngördüğünden daha büyük” ifadelerini kullandı.

