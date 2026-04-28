Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, son 72 saat içinde çok sayıda İran gemisi ABD’nin oluşturduğu abluka hattını aşmayı başardı.

Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan uydu izleme verilerine göre, yerel saatle dün 22.00’ye kadar olan süreçte 31 petrol tankeri ve 21 yük gemisi olmak üzere toplam 52 İran gemisinin abluka hattından geçtiği bildirildi.

Ayrıca aynı zaman diliminde, Hürmüz Boğazı’ndan aralarında 6 petrol tankeri ve 5 yük gemisinin de bulunduğu toplam 30 geminin geçiş yaptığı aktarıldı.

Bölgede gerilim, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun 2 Mart’ta boğazın geçişlere kapatıldığını duyurmasının ardından tırmanmıştı. Bu kararın, 28 Şubat’ta gerçekleştiği belirtilen ABD-İsrail saldırılarının ardından alındığı ifade edilmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin başarısız olmasının ardından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu. Bu açıklamadan kısa süre sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasının başlatılacağını açıklamıştı.

TRAFİK YÜZDE 95 AZALDI

Öte yandan Birleşmiş Milletler'den Hürmüz Boğazı açıklaması geldi. Açıklamaya göre boğazdaki gemi trafiği 28 Şubat'tan bu yana yüzde 95,3 azaldı. Emtia gıda fiyatları yüzde 6 artarken, Avrupa'da ham petrol fiyatları da yüzde 53 yükseldi.

Bölgedeki gelişmeler, küresel enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından yakından takip ediliyor.

