ABD ile İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girdiği dönemde ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, İran’ın 'çöküşte' olduğunu iddia ederek, "Mümkün olan en kısa sürede Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar.” ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği teklifi Tahran'ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddia edilmişti.

Trumptan çok konuşulacak İran açıklaması! Hürmüzü açmamızı istiyorlar

"İRAN ÇÖKÜŞ HALİNDE OLDUKLARINI BİLDİRDİ"

Truth Social sosyal medya hesabından Hürmüz'e yönelik açıklama yapan ABD Başkanı, "İran az önce bize 'Çöküş Halinde' olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başarabilecekler), Hürmüz Boğazı'nı en kısa sürede açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump'tan çok konuşulacak İran açıklaması! "Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar"

İRAN TEKLİFİNİ İLETTİ, GÖZLER WASHINGTON'DA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son teklifini görüşmek üzere Pazartesi günü ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trumptan çok konuşulacak İran açıklaması! Hürmüzü açmamızı istiyorlar

Müzakerelerden önce Tahran’ın nükleer silah üretmesini engelleme konusundaki "kırmızı çizgilerinin" son derece net olduğunu belirten Leavitt, "Başkan’ın İran konusundaki kırmızı çizgileri, sadece Amerikan halkına değil, Tahran’a da çok ama çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Tahran asla nükleer silaha sahip olmamalıdır. Bu konudaki temel taleplerimiz değişmemiştir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın Washington ile bir anlaşmaya varmak konusunda "ciddi" olduğunu ancak herhangi bir anlaşmanın Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemesi gerektiğini vurguladı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmış ancak yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 25 Nisan'da, İran’la müzakere sürecine devam etmek üzere Pakistan'a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası