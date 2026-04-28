Truth Social hesabından Buckingham Sarayı'nın ihtişamına hayran kaldığını belirten Trump, "Orada yaşamayı hep istemişimdir! Birazdan Kral ve Kraliçe ile bunu konuşacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Daily Mail gazetesinin kendisi ile Kral III. Charles arasında akrabalık bağı bulunduğunu öne süren araştırmasının ardından, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden esprili bir paylaşım yaptı.

Daily Mail’in yayımladığı analizde, Trump’ın soy ağacının İskoç kraliyet soyuna dayandığı ve bu nedenle Kral III. Charles ile uzak akrabalık bağı bulunabileceği öne sürüldü.

DAILY MAIL: KRAL CHARLES İLE 15. DERECEDEN KUZEN ÇIKTI

Deneyimli araştırmacı Robert Hardman’ın paylaştığı verilere göre, Trump ile Kral III. Charles sadece diplomatik bir müttefik değil, aynı zamanda aynı soydan gelen iki uzak kuzen. İskoçya’nın derin kayıtlarına inilerek hazırlanan soy ağacına göre, Trump’ın kökleri 16. yüzyıla kadar uzanıyor.

"İSKOÇ ASİLZADELERİNDEN BEYAZ SARAY’A UZANAN YOL"

Daily Mail adına yapılan ayrıntılı araştırma, her iki liderin de İskoçya Kralı II. James'in torunu olan 3. Lennox Kontu John Stewart'ın ortak soyundan geldiğini iddia edildi.

Araştırmaya göre Kral Charles’ın soyu Stuartlar ve Windsor Hanedanı üzerinden ilerlerken, Trump’ın hattı ise Sutherland Kontları ve Mackay Klanı üzerinden, 1930 yılında ABD’ye göç eden annesi Mary Anne MacLeod’a kadar uzanıyor.

GRÖNLAND VE İSKANDİNAV BAĞLANTISI

Araştırmanın en dikkat çekici detaylarından biri de Trump’ın soy ağacının kendisini sadece İngiltere’ye değil, Norveç, İsveç ve Danimarka kraliyet hanedanlarına da bağlaması oldu.

Her iki liderin de Danimarka Kralı I. Christian’ın soyundan gelmesi, Trump’ın bir dönem çok tartışılan Grönland’ı ilhak etme planına da ironik bir perspektif kazandıracak.

Aynı zamanda ABD tarihi açısından ilginç bir tezatı da beraberinde getirecek. Başkan Trump, ABD’nin bu yıl 250. kuruluş yıl dönümünü kutladığı ve 1776’da topraklardan kovulan "Zorba Kral" III. George ile de akraba çıkmış durumda.

Haberle İlgili Daha Fazlası