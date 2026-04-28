Mersin'in Tarsus ilçesinde bir binanın üst katından uçan tavuk, emlakçı önünde oturanların masasına düştü. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesinde bulunan bir emlakçı dükkanı önünde oturan vatandaşlar, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, dükkan önünde çay içip sohbet eden grubun masasına karşı binanın üst katlarından uçan bir tavuk yöneldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tavuğun yaklaşık 5'inci kattan düşerek masaya indiği ve o sırada vatandaşların panikle yerlerinden fırladığı görüldü.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, olayın ardından rahatlayarak gülmeye başladı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay, çevrede bulunanlar için de ilginç anlara sahne oldu.

Olayı anlatan emlakçı Erkan Çağ, “Arkadaşlarla oturmuş çay içiyorduk. Bir anda yukarıdan tavuk üzerimize doğru geldi. Doğal olarak korktuk. Sonra karşı apartmanın damından uçtuğunu fark ettik. Sahibi de ‘Bizim tavuk uçtu’ diye sesleniyordu” ifadelerini kullandı.

