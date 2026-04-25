Gaziantep'te jandarma operasyonundan 2 metre uzunluğunda piton derisine İbranice altın yazmalı tarihi eser ele geçirildi. Kaçak kazı yapan 1 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olayları ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma dikkat çekti.

Operasyon çerçevesinde, Şehitkâmil ilçesinde yabancı uyruklu A.E. isimli şahsın kaçak kazılar yaptığı ve elinde tarihi eser olduğu tespit edildi.

Şahsın, elindeki tarihi eser kitap ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Tarih eser operasyonda ilginç eser: Piton derisine işlenmiş İbranice altın yazma kitap ele geçirildi

2 METRE UZUNLUĞUNDA PİTON DERİSİNE İŞLENMİŞ

Operasyon sonucunda A.E. isimli şüpheli yakalandı.

Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton derisine İbranice altın yazmalı kitap ile kitabın rulo haline getirilerek muhafaza edildiği bakır ve üzerinde işlemeler bulunan kapaklı kılıf ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

