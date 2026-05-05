Başıboş köpek saldırıları sonrası hukuk mekanizması devreye giriyor. Toplama yapmayan belediyelere hayvan başına 90 bin TL ceza ve sorumlulara ‘adam öldürme’ suçundan yargılanma talebi gündemde.

Haber Merkezi / ANKARA - Van'ın Saray ilçesine bağlı Kazım Paşa Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybederken kuzeni Ayaz Özsoy (10) ağır yaralanmıştı. Bu olayın ardından başıboş köpekler yeniden gündeme geldi. Siyasiler, talimatlara uymayan belediyeler için savcıları göreve çağırdı.

ÖZKAYA: SAVCILAR BU İŞE KAFA YORMALI

AK Parti’nin hukukçularından Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak "Belediye başkanları, valiler ve il özel idaresi yetkilileri artık toplanmayan köpeklerin insanlara verdiği zarardan sorumlu. Bu konuya ciddi kafa yorup zaman ayıracak cumhuriyetin dirayetli savcılarına görev düşüyor" dedi.

SARAL: HİÇBİR KÖPEK İNSANIMIZDAN DEĞERLİ OLAMAZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da devletin ve toplumun birincil görevinin insan hayatını korumak olduğunu vurguladı. Saral “Bugün sokaklarımızda oluşan riskler, görmezden gelinecek ya da duygusal reflekslerle ertelenecek bir mesele değil. Hiçbir vatandaşımızın hayatı sahipsiz sokak köpeklerinden daha değersiz olamaz. Bu konuda tereddüde yer yok. Gerekli tedbirler, kararlılıkla ve gecikmeden alınmalı. Hem insanımızın güvenliğini sağlayacak hem de hayvanların kontrolsüz şekilde çoğalmasının önüne geçecek akılcı, sürdürülebilir çözümler hayata geçirilmeli. Şefkat ile sorumluluk arasındaki dengeyi kaybetmeden ama önceliğin insan olduğunu bilerek hareket edilmeli. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir" diye konuştu.

DESTİCİ: CİNAYETTEN YARGILANMALILAR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise "İlgili kanunun gereğini yapmayarak çocukların ölümüne davetiye çıkaran, köpek sahipleri ve yöneticilerin, bu saldırılar sonucu meydana gelen ölümlerden birinci derecede sorumlu olmaları gerek. Bu kişiler adam öldürme suçundan yargılanarak en ağır şekilde ceza almalı ve hapse mahkûm edilmeli” ifadelerini kullandı.

GÖREVİNİ YAPMAYANA HAPİS CEZASI

Hayvanları Koruma Kanununa göre, sahipsiz köpekleri toplamayan belediyelere hayvan başına idari para cezası uygulanıyor. Yine, kısırlaştırılmış ve aşılanmış olsa dahi, sokak köpeklerini tekrar sokağa bırakan belediyelere de aynı şekilde köpek başına idari para cezası veriliyor. 2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz köpekleri toplamayan belediyelere köpek başına 72 bin lira civarında para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Yeniden değerleme oranı ile bu ceza miktarı 2026 yılında 90 bin lira civarına yükseldi. Belediyelerin görevlerini ihmal etmesi veya yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, belediye başkanları ve meclis üyeleri için, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebiliyor. Başıboş köpekler nedeniyle zarar gören vatandaşlar, görevini ihmal eden belediyeler ve il özel idareleri aleyhine tazminat davası açma hakkına da sahip. İllerde valiler de, başıboş köpeklerin toplanmasından sorumlu olan yöneticilerin görevlerini yerine getirip getirmediğine yönelik denetleme yetkisine sahip.

DANIŞTAY, VALİLERİ DE SORUMLU TUTMUŞTU

Öte yandan, Danıştay’ın 2021 tarihli kararında, sahipsiz hayvanlarla ilgili görev ve sorumlulukların valilikler ile belediye başkanlıklarında olduğu, sahipsiz köpeklerin saldırısında idarenin ağır hizmet kusuru bulunduğu ve manevi tazminat ödenmesi gerektiği belirtilmişti.

