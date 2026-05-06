Orta Doğu’da gerilim her geçen gün tırmanırken Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak olan Ankara’da, Gazze, Hürmüz ve İran masaya yatırılacak.

Yeşim Eraslan / ANKARA - Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin üçüncü toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud eş başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. 2016 yılında kurulan Konsey, iki ülke arasındaki ilişkileri kurumsal zeminde derinleştiren en üst düzey iş birliği platformu olma niteliğini taşıyor. Daha önce 2017’de Ankara’da ve 2025’te Riyad’da toplanan mekanizma, bu kez bölgesel gelişmelerin gölgesinde kritik başlıkları ele alacak.

Ankara'da kritik buluşma! Orta Doğu’da gerilim yükselirken Türk-Suudi safları sıklaşıyor

DİPLOMATİK TRAFİĞİ HIZLANDIRACAK ADIM

Zirvenin en somut çıktılarından birinin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma olması öngörülüyor. Bu adımın, iki ülke arasındaki temasları daha hızlı ve etkin hale getirmesi bekleniyor. Siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal alanları kapsayan 5 alt komite üzerinden yürütülen çalışmalar, ilişkilerin çok boyutlu şekilde ilerletilmesini hedefliyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

MASADA BÖLGESEL GERİLİMLER VAR

Toplantının gündeminde yalnızca ikili ilişkiler değil, bölgesel gelişmeler de geniş yer tutacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin daha ileri taşınması, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ele alınacak. Bakan Fidan’ın ABD ile İran arasında süren temas ve görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanmasını teminen, Türkiye’nin yapıcı bir çerçevede katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etmesi bekleniyor. Fidan’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizmesi, Netanyahu hükümetinin Gazze’de süren ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria’daki hukuksuz eylemleri karşısında iki devletli çözüm vizyonunun kararlılıkla savunulmasının önemine işaret etmesi öngörülüyor. Fidan’ın Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik olarak yürütülen görüşmeler ile Barış Kurulu’nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunması da bekleniyor.

EKONOMİK İLİŞKİLERDE YÜKSELİŞ

İkili ilişkilerdeki ivme ekonomik verilere de yansıyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 2025 yılı itibarıyla 8,5 milyar dolara ulaştı. Karşılıklı ziyaretler ve artan iş birliği, bu yükselişin önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret ediyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası