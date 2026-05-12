610 bin kilometre yol yapan bir Tesla Model 3, elektrikli otomobil bataryalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Aracın halen orijinal bataryasını kullanıyor olması dikkat çekici detayların başında geliyor.

Elektrikli otomobillerde batarya ömrü uzun süredir en büyük soru işaretlerinden biri olarak görülüyor. Ancak son yıllarda ortaya çıkan yüksek kilometreli Tesla örnekleri, modern batarya teknolojilerinin beklenenden çok daha dayanıklı olabileceğini gösteriyor.

2019 model Tesla Model 3 Standard Range Plus üzerinde yapılan inceleme, YouTube’daki “Drive Protected” kanalı tarafından paylaşıldı. Yaklaşık 610 bin kilometreyi geride bırakan otomobilde batarya sağlığının yüzde 65,8 seviyesinde olduğu belirtildi. Başka bir ifadeyle araç, yıllar boyunca yoğun kullanım sonucunda yaklaşık yüzde 34’lük kapasite kaybı yaşadı. Buna rağmen otomobilin halen günlük kullanım için yeterli menzil sunması dikkat çekti.

Gerçek yol koşullarında yapılan testlerde araç, otoyolda sabit 110 km/sa hızla kullanıldı. Test sırasında hava sıcaklığı 11 ila 23 derece arasında değişirken, Model 3’ün ortalama enerji tüketimi 14,55 kWh/100 km olarak ölçüldü. Tam şarjla elde edilen menzil ise yaklaşık 222 kilometre oldu. Bu değer yeni halinde sunduğu 386 kilometrenin oldukça altında olsa da, 600 bin kilometreyi aşmış bir elektrikli otomobil için birçok kullanıcıyı şaşırtan bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

Kısa süre önce 180 bin kilometredeki LFP bataryalı bir Tesla Model Y’de yapılan testte de batarya sağlığının yüzde 92 seviyesinde kaldığı açıklanmıştı. Özellikle yeni nesil LFP hücrelerin daha uzun ömürlü yapısıyla öne çıktığı belirtiliyor.

EN BÜYÜK DÜŞMAN YÜKSEK HIZLI ŞARJ

Uzmanlara göre batarya ömrünü belirleyen en önemli unsurlar arasında hızlı şarj sıklığı, kullanım sıcaklığı, sürüş tarzı ve şarj alışkanlıkları yer alıyor. Buna rağmen modern elektrikli araçların bataryalarının, sanıldığından çok daha uzun süre kullanılabildiği artık daha net görülmeye başlanmış durumda. Yapılan bazı araştırmalara göre, 2020’de yıllık ortalama batarya kapasite kaybı yüzde 2,3 olarak ölçülmüştü. 2023 yılında yeni teknolojilerle bu oran yüzde 1,8’e kadar gerilemiş. Ancak 2025-2026 dönemini kapsayan son veriler, oranın tekrar yüzde 2,3’e çıktığını gösteriyor. Uzmanlar bu artışın bataryaların kalitesizleşmesinden değil, yüksek hızlı şarj istasyonlarının kullanımındaki artıştan kaynaklandığını belirtiyor.

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, hızlı şarjın (DC) gücüyle ilgili. Üç ana gruba ayrılan şarj alışkanlıkları şu şekilde;

Yavaş Şarj (AC): Şarj süresinin yüzde 88'inden fazlasını ev veya iş yeri tipi yavaş şarjla geçiren araçlarda yıllık kayıp sadece yüzde 1,5 oranına düşüyor. Bu da 8 yıl sonunda yüzde 88 kapasite koruması sağlıyor.

100 kW altı Hızlı Şarj: Sık sık DC şarj kullanan ancak 100kW altındaki üniteleri tercih edenlerde kayıp yıllık yüzde 2,2.

100 kW üstü Yüksek Hızlı Şarj: Sürekli 100 kW üzeri en hızlı üniteleri kullanan araçlarda aşınma yıllık yüzde 3’e fırlıyor. Bu araçlar ise 8 yılın sonunda kapasitelerinin neredeyse dörtte birini (Yüzde 24) kaybederek yüzde 76 seviyesine kadar düşüyor.

BATARYANIZI NASIL KORURSUNUZ?

Eğer aracınız gece boyunca park halinde kalırken şarj olacaksa, ultra hızlı şarj üniteleri yerine yavaş (AC) şarjı tercih edin. Bu, aracınızı 8 yıl sonunda yüzde 12 daha fazla kapasiteyle korumanızı sağlar. Sıcak havalarda batarya sisteminin yükünü azaltmak için aracınızı gölgeye veya kapalı otoparklara park edin. Aracınızı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, bataryayı yüzde 100 veya yüzde 0 seviyesinde bırakmayın. İdeal "bekleme" seviyesi yüzde 50 civarı olmalı.

