TFF'den açıklama geldi: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "hastaneye kaldırıldığı" iddia edilen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
- Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 15 Ocak Perşembe günü kontrol amacıyla sağlık kuruluşuna başvurmuştur.
- Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiştir.
- Başkan Hacıosmanoğlu evinde istirahat etmektedir.
Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Ocak Perşembe günü kontrol amaçlı bir hastaneye başvuran Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.
