Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "hastaneye kaldırıldığı" iddia edilen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Ocak Perşembe günü kontrol amaçlı bir hastaneye başvuran Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası