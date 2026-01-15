Anadolu Ajansı
MHK açıkladı: Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri
Süper Lig'in 18'inci haftasında 17 Ocak, 18 Ocak ve 19 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
17 Ocak Cumartesi
17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 Ocak Pazar
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 Ocak Pazartesi
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün
Bizi Takip Edin
YORUMLAR