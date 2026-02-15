Süper Lig 22. haftada ''Başakşehir-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusu futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Avrupa kupası hedefini sürdüren Beşiktaş ile son haftalarda yükselişte olan Rams Başakşehir’in karşılaşması için geri sayım başladı! İşte Başakşehir-Beşiktaş canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 maç kadrosu!

Beşiktaş ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 37 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip 37 puanka haftaya 5. sırada devam ediyor. Rams Başakşehir ise 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgiyle 33 puan topladı. Turuncu-lacivertliler Beşiktaş’ın hemen arkasında 6. basamakta. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak Rams Başakşehir Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Rams Başakşehir Beşiktaş maçı 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş Rams Başakşehir maçında Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Rams Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev yapacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu olurken, VAR hakemi Cihan Aydın, AVAR ise Mehmet Salih Mazlum olarak açıklandı.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh

