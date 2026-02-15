Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, bugün Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye uğurlandı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını yapacak olan geminin 45 gün sonra Somali de olacağını söyledi.

7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarında yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar törende yaptığı konuşmada "Somali ile enerjide büyük projeler var. Türkiye dünyanın en büyük 4. arama filosuna sahip" dedi.

Çağrı Bey'i uzun bir yolculuğun beklediğini belirten Bayraktar, geminin 45 gün sonra Somali’ye ulaşacağını söyledi.

Çağrı Bey, Somali yolcusu! 45 günlük serüven başlıyor

Bakan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VE SOMUT PROJELERİMİZ VAR"

Enerji alanındaki ilişkilerimiz bu stratejik ortaklığın birini oluşturmakta. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında büyük hedeflerimiz ve somut projelerimiz var. Bu çerçevede 7 Mart 2024 yılında Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğimizi geliştirmek üzere bir hükümetler arası anlaşma imzalamıştık. Yine aynı yılın temmuz ayında da Somali deniz alanlarında yer alan 3 ayrı blok için üretim paylaşım anlaşmalarını imza altına aldık.

"FİİLİ UYGULAMAYA GEÇTİK"

2024 yılında en önemli çalışmalarımızdan biri olan Somali açık denizlerinde petrol ve doğal gaz aramaya yönelik projemizi artık hukuki metinlerden fiili uygulamaya geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 Ekim 2024'te ülkemizin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurladı. Oruç Reis Somali açıklarında ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında sismik çalışmalarını yürüttü ve 9 aylık bir çalışmanın ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında Mavi Vatan'a dönerek ilk kıtalar arası görevini başarı ile tamamladı.

Oruç Reis'in 3 ayrı deniz bloğunda 4465 kilometrekarelik alanda topladığı veriler büyük bir titizlikle analiz edildi. Neticede bu ruhsat sahibi olduğumuz bloklardan birinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

45 GÜNLÜK YOLCULUK

Çağrı Bey'i uzun bir yolculuk bekliyor. Kule yüksekliği sebebiyle seyrini Süveyş Kanalı üzerinden yapamayacak. Akdeniz’i baştan sona geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusuna açılacak. Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnunu geçerek 45 günlük bir süre sonunda Somali’ye ulaşacak. Çağrı Bey Sondaj Gemimizin nisan ayında Curad-1 olarak adlandırdığımız kuyu noktasına ulaşarak derin deniz sondaj faaliyetlerine başlamasını öngörüyoruz.

