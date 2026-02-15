2026 ön seçim sezonu başladı. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar kritik bir döneme girerken, gözler hem Kongre dengelerinde hem de Donald Trump’ın siyasi geleceğinde.

ABD’de 2026 ara seçimleri öncesi ön seçim yarışı resmen start aldı. Bu yılki süreç, sıradan bir parti içi yarışın ötesine geçti. Hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti içinde ideolojik ve nesiller arası gerilim açık şekilde sahaya yansıdı.

Dokuz senatör ve 50’den fazla Temsilciler Meclisi üyesi ya emekli oluyor ya da daha yüksek bir makam için adaylığını koyuyor. Bu sayı 21. yüzyılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde çok sayıda koltuk için yarış başladı.

ABD’de ön seçim depremi: Trump azledilecek mi?

KONGRE DENGESİ BIÇAK SIRTINDA

Demokratların Temsilciler Meclisi’nde kontrolü ele geçirmesi için sınırlı bir artış yeterli görülüyor. Senato’yu geri almaları için ise dört sandalye gerekiyor. Mevcut harita Demokratlar açısından savunma ağırlıklı bir tablo.

Cook Political Report verilerine göre 435 Temsilciler Meclisi yarışının yalnızca 18’i ve 35 Senato koltuğunun 4’ü Kasım ayında gerçek çekişme bölgesi.

TRUMP’IN ETKİSİ SINANACAK

Cumhuriyetçi ön seçimlerde en dikkat çeken başlıklardan biri Donald Trump’ın parti içindeki gücü. Trump’ın destek verdiği adayların performansı, Cumhuriyetçi tabanın yönünü gösterecek.

Kentucky’de Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie ile Trump arasında yaşanan gerilim, parti içindeki çatlağın sembolü haline geldi. Trump’ın desteklediği aday Ed Gallrein’in performansı yakından izleniyor.

Massie, yarışın yalnızca yerel bir mücadele olmadığını söyleyerek, “Asıl soru, kongre üyesiyseniz başkanın emirlerine uymak zorunda olup olmadığınız” dedi.

Ohio’da ise Cumhuriyetçiler, uzun süredir görevde olan Demokrat Temsilci Marcy Kaptur’u hedef alıyor. Eyalette seçim bölgelerinin yeniden çizilmesi dengeleri değiştirdi.

DEMOKRATLARDA YÖN ARAYIŞI

Illinois’te Dick Durbin’in aday olmama kararı, Demokratlar için yeni bir iç yarış başlattı. Parti içinde merkezci mi yoksa ilerici bir çizginin mi ağır basacağı bu ön seçimlerde netleşecek.

Maine’de Vali Janet Mills ile Graham Platner arasındaki mücadele, parti yönetimi ile taban arasındaki dengeyi test ediyor. Demokratlar için bu yarış, risk alma eşiğinin göstergesi.

Kuzey Carolina ve Texas’taki açık koltuklar ise hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar açısından stratejik önem taşıyor.

2026 NEDEN BU KADAR KRİTİK?

Ara seçimlerde başkanın partisinin tarihsel olarak kayıp yaşaması, 2026’yı daha da kritik hale getiriyor. Seçmen ruh hali olumsuz bir tablo çiziyor. Kongre’nin her iki kanadının kontrolü risk altında.

Ön seçimlerde oy kullanan seçmen profili ise genel seçmenden farklı. Daha ideolojik, daha partizan ve daha yaşlı bir kitle sandığa gidiyor.

2026 ön seçim sezonu, yalnızca adayları değil, ABD siyasetinin yönünü de belirleyecek. Cumhuriyetçi Parti içinde Trump’ın ağırlığı, Demokrat Parti içinde ise ideolojik rota bu süreçte netleşecek.

TRUMP AZLEDİLEBİLİR Mİ?

ABD’de başkanın azledilmesi için iki aşamalı bir süreç gerekiyor.

Öncelikle Temsilciler Meclisi’nde azil maddelerinin kabul edilmesi gerekiyor. Bunun için basit çoğunluk yeterli. Mecliste 435 üye bulunuyor ve en az 218 "evet" oyu ile azil maddeleri kabul edilebiliyor.

Azil maddeleri kabul edilirse süreç Senato’ya taşınıyor. Senato’da mahkeme süreci yürütülüyor. Başkanın görevden alınabilmesi için 100 sandalyeli Senato’da üçte iki çoğunluk, yani en az 67 senatörün "suçlu" yönünde oy kullanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi’nde bazı Demokrat üyeler Donald Trump’a karşı azil kararları sundu ancak bu girişimler ilerletilemedi.

Demokratların Kasım 2026 seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlamaları halinde azil sürecini başlatmaları mümkün olacak.

SEÇİMLERİN TARTIŞMALI STRATEJİSİ "GERRYMANDERİNG"

Temsilciler Meclisindeki üyelerinin temsil ettiği idari bölgelerin sınırlarının, belirli partiye siyasi avantaj sağlayacak şekilde yeniden çizilmesini öngören strateji, 2025'in ikinci yarısında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında hızla rekabete dönüşerek pek çok eyalete yayılmıştı.

Birçok eyalet, yeni seçim haritalarını onayladı ve birçoğunun da seçim bölgelerini değiştirmeye yönelik süreci devam ediyor.

İlk kez 1812'de dönemin Massachusetts Valisi Elbridge Gerry'nin eyaletteki seçim bölgelerini yeniden düzenleyen tasarıyı yasalaştırmasına istinaden "gerrymandering" diye anılan bu taktiğin, mevcut seçim dönemindeki kullanımı Trump'ın çağrısıyla başladı.

Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin ağırlıklı bulunduğu Texas eyaletine Temmuz 2025'te parti için daha stratejik bölgeler oluşturma talimatı vermişti.

Texas'ın ardından Missouri, North Carolina ve Ohio eyaletleri de Cumhuriyetçiler lehine tasarlanan yeni Temsilciler Meclisi seçim bölgelerini onayladı.

Indiana'da ise eyaletin 9 sandalyesinden tamamını Cumhuriyetçilerin kazanmasına yardımcı olabilecek seçim bölgesi tasarısının hayata geçmemesiyle Cumhuriyetçiler, yarışta elde etmeyi planladıkları büyük bir avantajı kaybetti.

Kansas ve Florida gibi eyaletlerde de Cumhuriyetçilere avantaj sağlayacak düzenleme girişimlerine ilişkin gelişmeler, seçim döneminin yakından takip edilen konu başlıkları arasında bulunuyor.

