Belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri vaatleri yerine getirme oranlarına yönelik bir çalışma yapıldı. Vaatler ile icraatları karşılaştıran yapay zekâ destekli analiz raporuna göre; Türkiye'de verdiği sözleri en yüksek oranda gerçekleştiren belediye başkanı belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye genelinde belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri sözler ile görev sürecindeki icraatlarını karşılaştıran yapay zekâ destekli analiz raporu yayımlandı. Raporda, vaatlerini gerçekleştirme oranı en yüksek belediye başkanının Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olduğu açıklandı.

PROJELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLADI

Raporda; ulaşım, altyapı, çevre, sosyal belediyecilik, tarım, teknoloji ve şehircilik başlıkları altında verilen seçim vaatleri detaylı biçimde incelendi. Kayseri özelinde yapılan değerlendirmede, projelerin büyük bölümünün tamamlandığı, devam eden yatırımların ise vaatlerle birebir örtüştüğü tespit edildi. Analiz sonuçlarına göre; Başkan Büyükkılıç’ın yönetim anlayışında 'vaat-planlama-uygulama' sürecinin güçlü bir uyum içinde yürütüldüğü vurgulandı.

Vaatler ve icraatlar karşılaştırıldı! İşte en çok sözünü tutan belediye başkanı

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Özellikle ulaşım yatırımları, raylı sistem projeleri, çevreci uygulamalar, sosyal destek programları ve dijital belediyecilik alanındaki çalışmalar raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Hazırlanan raporda ayrıca, kamuoyunun belediye hizmetlerine ilişkin bilgiye erişimini kolaylaştıran dijital sistemlerin şeffaflık açısından önemli rol oynadığı belirtildi.

Başkan Memduh Büyükkılıç’ın Türkiye genelinde belediye başkanları arasında vaatlerini en yüksek oranda gerçekleştiren isim olarak öne çıkması, Kayseri’nin istikrarlı kalkınma sürecinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası