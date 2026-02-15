Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, başta Marco Asensio ve Anderson Talisca olmak üzere sarı-lacivertli futbolculara övgüler yağdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşı geldi. Papara Park'taki gol düellosunda Fenerbahçe, geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran sarı-lacivertli ekip, puanını 52 yaptı ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 45 puanla Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada kaldı.

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube'da yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, çok kritik 3 puan alarak bugün itibariyle lig yarışında yine 2 takım olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaldığının altına imzasını attı." dedi.

"ASENSIO SANA KELİME KALMADI"

Marco Asensio'dan övgüyle bahseden Kahveci, "Asensio kusura bakma ya sana kelime kalmadı. Daha geçen gün söyledim, her gün de övemem seni. Özel çalışmam, ders almam lazım. Çok özel, çok başka. Yine 3-2 yapan golü attı. 10 gol, 8 asist oldu. Bu oyuncu Lewandowski, Kane gibi önde oynamıyor." ifadelerini kullandı.

"EN EGOİST FUTBOLCU TALISCA'DIR

Talisca'nın futbol tarzında yaşadığı değişime dikkat çeken Nihat Kahveci, "Bu Fenerbahçe takımında önde oynayan en egoist futbolcu kimdir? Talisca'dır. Bugün o bile tekte Kerem'e nasıl pas verdi, o bile değişti, paylaşımcı. Bu kadarını ben de taraftarlar da beklemiyordu." sözlerini sarf etti.

"ONUACHU'YA VURDURMAYACAK STOPER PROFİLİ GÖREMİYORUM"

Attığı golde Onuachu'ya engel olacak bir stoperin Süper Lig'de bulunmadığını söyleyen ünlü yorumcu, "Bu ligde, o kesilen topta Onuachu'ya vurdurmayacak stoper profili göremiyorum. Belki dünya üzerinde de yoktur. Sergio oynasın vurur, Ayala oynasın vurur, Nesta oynasın vurur... Benim dönemlerden sayıyorum. Davinson'la da vurur, Agbadou geldi onunla da vurur." şeklinde konuştu.

"GUENDOUİZ ÇOK AKILLI"

Son olarak Guendouzi'yle ilgili konuşan Kahveci, "Guendouzi'yi göz ardı etmeyelim. İyi oynuyor, tam takım oyuncusu, çok akıllı. Son 3.5 yıldır Galatasaray'ın şampiyonluğunda Torreira'yı konuşuyoruz değil mi? Şimdi Guendouzi geldiğinden beri oynadığı 2 derbide de çok iyi oynadı. Bugün orta sahada basmadık yer bırakmadı." diyerek sözlerini noktaladı.

