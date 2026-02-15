Anadolu Ajansı
Eşinin boğazını kesip torununu aramıştı! Katil koca tutuklandı
Manisa'da 80 yaşındaki Ercan Ö., 72 yaşındaki eşi Emine Ö.'yü uyuduğu sırada boğazını keserek öldürmüştü. Cinayetin ardından torununu arayan katil koca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa 4 dk önce
Manisa'da eşi Emine Ö.'yü bıçakla öldüren Ercan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Emine Ö. bıçakla öldürüldü.
- Eşi Ercan Ö., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
- Adliyeye sevk edilen Ercan Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Zanlının, eşini uyuduğu sırada bıçakladığı ve ardından torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm, gelin alın." dediği öğrenildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Topçuasım Mahallesi'nde Emine Ö.'nün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Ercan Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ercan Ö.'nün, eşini uyuduğu sırada bıçakla öldürdüğü, torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm, gelin alın." dediği öğrenildi.
Topçuasım Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Ercan Ö., dün eşi Emine Ö.'yü bıçakla öldürmüştü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR